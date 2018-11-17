محمد أبو حامد يطالب الأزهر بالتخلص من عناصر الفكر المتطرف داخله

أشاد النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، بالخطوات التي تتخذها دار الإفتاء لمواجهة الأفكار المتطرفة، لاسيما بعد انتشارها بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، مضيفًا بأن الإفتاء والأزهر يقع عليهما دور كبير في مواجهة الأفكار المتطرفة.



وأشار "أبو حامد" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أننا تاخرنا كثيرًا في مواجهة الأفكار التي تبثها الجماعات المتطرفة كثيرًا، لدرجة أن الأزهر نفسه يضم أشخاص من هذه الجماعات.



وشدد عضو البرلمان، على ضرورة أن تقوم دار الإفتاء بمواجهة هذه الأفكار المتطرفة من خلال تصفية الأفراد المنتشرة بينهم أولًا، ثم بعد ذلك التصدي للجماعات الخارجية، من خلال الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى المساجد.



وأضاف أبو حامد، بأنه لا أحد كان يتخيل أن يخرج من رحم الأزهر من يشارك في تظاهرات ضد الدولة، كما حدث عند فض اعتصام رابعة العدوية، الأمر الذي يذهب بنا إلى ضرورة التفتيش الجيد عن الأشخاص حولنا.



كان الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية، قد كشف عن إعداد دار الإفتاء خطة مشروع تفكيك الأفكار المتطرفة يتضمن أربع مستويات الأول: مشروع المطويات، المستوى الثاني: مشروع الأبحاث العلمية المعمقة، المستوى الثالث: نقد كتابات وأدبيات ومرجعيات الجماعات المتطرفة المستوى الرابع: وحدة الرسوم المتحركة.