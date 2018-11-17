ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

محمد أبو حامد يطالب الأزهر بالتخلص من عناصر الفكر المتطرف داخله

السبت 17/نوفمبر/2018 - 01:01 ص
النائب محمد أبو حامد
النائب محمد أبو حامد
عبد الرحمن سرحان
أشاد النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، بالخطوات التي تتخذها دار الإفتاء لمواجهة الأفكار المتطرفة، لاسيما بعد انتشارها بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، مضيفًا بأن الإفتاء والأزهر يقع عليهما دور كبير في مواجهة الأفكار المتطرفة.

وأشار "أبو حامد" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أننا تاخرنا كثيرًا في مواجهة الأفكار التي تبثها الجماعات المتطرفة كثيرًا، لدرجة أن الأزهر نفسه يضم أشخاص من هذه الجماعات.

وشدد عضو البرلمان، على ضرورة أن تقوم دار الإفتاء بمواجهة هذه الأفكار المتطرفة من خلال تصفية الأفراد المنتشرة بينهم أولًا، ثم بعد ذلك التصدي للجماعات الخارجية، من خلال الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى المساجد.

وأضاف أبو حامد، بأنه لا أحد كان يتخيل أن يخرج من رحم الأزهر من يشارك في تظاهرات ضد الدولة، كما حدث عند فض اعتصام رابعة العدوية، الأمر الذي يذهب بنا إلى ضرورة التفتيش الجيد عن الأشخاص حولنا.

كان الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية، قد كشف عن إعداد دار الإفتاء خطة مشروع تفكيك الأفكار المتطرفة يتضمن أربع مستويات الأول: مشروع المطويات، المستوى الثاني: مشروع الأبحاث العلمية المعمقة، المستوى الثالث: نقد كتابات وأدبيات ومرجعيات الجماعات المتطرفة المستوى الرابع: وحدة الرسوم المتحركة.
loading...

ترشيحاتنا

شباب فلسطين بمنتدى الشباب: عرفنا العالم بعدم وجود دولة اسمها إسرائيل

أول رد فعل من منتخب تونس ضد اجيري بعد مباراة مصر

قبل ما تاكل.. اعرف مخترع حلاوة المولد

خطأ حجازي يمنح تونس هدف التعادل أمام مصر ..فيديو

باهر المحمدي يسجل الهدف الثاني في مرمى تونس.. فيديو

طب ربع ساعة يا حاجة .. رب الكون ميزنا بميزة .. أبرز تعليقات أحمد الطيب في مباراة مصر وتونس .. فيديو

عيسى الكوري.. مثال لنجاح منتدى شباب العالم في إيصال صوت فلسطين للعالم.. فيديو

إذاعى تونسي يعلق على هدف صلاح القاتل ويؤكد: مصر وتونس أسياد إفريقيا

ترامب يتوعد مراسل CNN مجددا: سأطردك إذا أسأت الأدب

تشابك بالأيدي بين لاعبي مصر وتونس ..تعرف على السبب .. صور

مشاهدة مباراة مصر وتونس .. بث مباشر

النني يحرم محمد صلاح من تسجيل هدف عالمي في شباك تونس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنات تتألق بفستان باللون الأخضر .. صور

وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب مصر بالفوز على تونس..صور

تصميمات ستائر عصرية تجمع بين الأناقة والبساطة.. صور

الداخلية: ضبط 3 آلاف نسخة مقلدة لـ كتب دينية وأدبية.. صور

الكرواتي لوفرين يهين منتخب إسبانيا ويسخر من راموس.. صورة

فيديو

أبو الحسن: لا ولاية للرياضة على استاد الإسماعيلي والدعم لا يعني الملكية.. فيديو
أحمد ناجي: منافسة شرسة بين حراس المنتخب.. فيديو
شيماء سيف تدخل في نوبة من الضحك بسبب الطفل آدم.. فيديو
لحظة احتفال أجيري بأهداف الفراعنه في مرمي منتخب تونس ..فيديو
شاهد.. النسخة النسائية المصرية من محمد صلاح تلعب فى تشيلسى

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟