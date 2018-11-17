الكشف على 850 مريضا فى قافلتين طبيتين لمستقبل وطن بالمنيا

نظمت امانة حزب مستقبل وطن بسمالوط برئاسة محمد نشات اليوم الجمعة قافلتها الثانية المتخصصة فى العيون بالتعاون مع حملة عيون من ماس بمقر جمعية الرحمة بقرية التوفيقية التابعة لمركز سمالوط ، وتم توقيع الكشف الطبى علي 150 حالة منهم 30 حالة تم عمل نظارات لهم بتخفيض 50 بالمئة ، وتم صرف الادوية لهم بالمجان ، و25 حالة سيتم اجراء عمليات جراحية لهم باسعار مخفضة ، وساهم امين الحزب بالمركز بمبالغ مالية معهم لاجرائهم العمليات اللازمة بمركز دار عيون مصر بالمنيا .



وفى مركز بنى مزار، نظمت امانة الحزب برئاسة عمرو عبد الغنى مبادرة يوم الطفل بالتعاون مع مستشفى الصفوة ببنى مزار وتوقيع الكشف الطبى عليهم بمعرفة استشاريون واخصائيون فى طب الاطفال وذلك بسعر رمزى 15 جنيه مع صرف العلاج والادوية مجانا



وأسفرت المبادرة التى لاقت اقبالا كبيرا من المواطنين على توقيع الكشف على 700 حالة بمعرفة 5 أطباء متخصصين ، واجراء 102 عملية ختان الذكور بسعر رمزى 50 جنيه بدلا من 400 جنيه ، كما تم إجراء 228 تحليل ( صورة دم كاملة - سرعة ترسيب - تحليل الميكروب السبحي - سرعة النزف والتجلط ) ، وعمل ١٠ حالات رسم مخ ، وإجراء ٥ جراحات حالات لسان شابك وتشوهات بالأذن ، كما تم حجز ٢٥ حالة جراحة اطفال تشوهات مجرى بولي ، شفة أرنبية ، وشق سقف الحلق ، فتق خلقي ، وحجز ٢٠٠ عملية استئصال لوزتين ، وسوف يتم اجراء هذه الجراحات علي مدار الأسبوعين المقبلين.