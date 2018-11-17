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أخبار البلد

عيسى الكوري.. مثال لنجاح منتدى شباب العالم في إيصال صوت فلسطين للعالم.. فيديو

السبت 17/نوفمبر/2018 - 01:16 ص
نورهان المسارعي ونشوى
نورهان المسارعي ونشوى قشوع في صدى البلد
مـــحـــمــــد مــجــــــدي - تصوير: عز حسين
أكدت نشوى قشوع، ونورهان المسارعي، ممثلات دولة فلسطين في منتدى شباب العالم، الذي أقيم في شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن المنتدى كان منصة هامة جدا لهم لإيصال صوت فلسطين وتصحيح صورة القضية الفلسطينية لدى شباب العالم.

وقالت نورهان المسارعي، خلال ندوة موقع «صدى البلد» الإخباري، إن منتدى شباب العالم ضم جنسيات وديانات وثقافات وأفكار كثيرة مختلفة، وكان فرصة لنجتمع جميعنا لنتناقش ونتبادل الأفكار.

وروت «نورهان ونشوى» قصة لشاب من كوريا الجنوبية اسمه «عيسى» تعرفتا عليه خلال مشاركتهما في منتدى شباب العالم خلال النسخة الأولى العام الماضي، وهو يعد مثالا حيا للمكتسبات التي نالتها القضية الفلسطينية من المنتدى، حيث إن «عيسى الكوري» لم يكن يعلم أي شيء عن فلسطين ولا القضية الفلسطينية، وبعدما شرحتا له وعرفتاه اكثر على الثقافة الفلسطينية حرص على زيارة فلسطين، ومكث بها 14 يوما، وزار الكثير من المدن الفلسطينية مثل القدس ويافا وحيفا وعكا، وبات الآن من عشاق فلسطين، والمناصرين للقضية الفلسطينية في بلده.

وتابعت «نشوى» أنه أصبح من أشد المناصرين والمؤيدين للقضية الفلسطينية في بلده، وبات يسخر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي الكوري بالقضية الفلسطينية، بل إنه يفضل تعريف نفسه بـ«عيسى الفلسطيني»، وينقل صورة فلسطين الحقيقة إلى كوريا الجنوبية، كما أنه مدون على صفحته جملة «أنا كوري أحب فلسطين».
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