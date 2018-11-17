بيطري الوادي يواصل تنظيم القوافل البيطرية بقرى الداخلة

تنظم مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد قافلة بيطرية بإحدى قرى مركز الداخلة.



أكد الدكتور محمود صابر مدير الطب البيطري في بيان أن المديرية تقوم بتنظيم العديد من القوافل البيطرية وذلك علي مستوي القري والنجوع وذلك في إطار التوجهات العامة للدولة من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية .



وأضاف أن القافلة تضمنت الكشف وعلاج رؤوس الماشية بقرية الموهوب وتحصين الثروة الحيوانية من أبقار وغيرها ضد الأمراض الوبائية خاصة الطفيليات الخارجية والداخلية وحمى الوادي المتصدع والحمى القلاعية.