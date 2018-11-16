الصور الأولى من حفل تامر حسنى فى القاهرة الجديدة

قدم تامر حسني باقة من أحدث أغنيات ألبومه "عيش بشوقك"، الذي تصدر الأكثر مبيعا والأكثر مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال حفله في أحد فنادق القاهرة الجديدة.



وشهدت تجهيزات الحفل تصميم أضخم مسرح تم إنشاؤه بالمكان ومزود بالعديد من بوابات الدخول والخروج لتامر حسني وضيوف الحفل بطريقة أضفت المزيد من أجواء التشويق والإثارة للجمهور، بالإضافة إلى وضع تراسات إضاءة وليزر على غرار سهرات اللايف العالمية لوليد الحريري.



وشارك أحمد مختار عازف الكمان، تامر حسني في حفله، بالإضافة إلى أحمد عصام ألعاب نارية ومايسة نصر مصممة الاستعراضات.