حنفي: إنشاء بورصة سلعية عربية حلا للقضاء على الفقر الغذائي

طالب الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، بضرورة إنشاء بورصة سلعية عربية يديرها القطاع الخاص لأنه سيساهم فيها بنسبة 75% من الناتج المحلي الإجمالي بالدول العربية، للقضاء علي الفقر الغذائي.



وذكر " حنفي" في تصريحات له، أن قضايا الأمن الغذائي تعد مشكلة لأن أغلبها في مشكلات الإنتاج والتوزيع وإدارة اللوجستيات، موضحا أن فاقد الغذاء في سلسلة اللوجستيات من الإنتاج إلى المستهلك يتراوح بين 30% و40% من إجمالي إنتاج الوطن العربي من الغذاء



وطالب بزيادة التعاون بين القطاعين العام و الخاص بالدول العربية وإقامة تحالفات مشتركة لتحقيق الرفاهية للمواطنين.