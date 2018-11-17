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اقتصاد

حنفي: إنشاء بورصة سلعية عربية حلا للقضاء على الفقر الغذائي

السبت 17/نوفمبر/2018 - 06:01 ص
حنفي
حنفي
محمد صبيح
طالب الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، بضرورة إنشاء بورصة سلعية عربية يديرها القطاع الخاص لأنه سيساهم فيها بنسبة 75% من الناتج المحلي الإجمالي بالدول العربية، للقضاء علي الفقر الغذائي.

وذكر " حنفي" في تصريحات له، أن قضايا الأمن الغذائي تعد مشكلة لأن أغلبها في مشكلات الإنتاج والتوزيع وإدارة اللوجستيات، موضحا أن فاقد الغذاء في سلسلة اللوجستيات من الإنتاج إلى المستهلك يتراوح بين 30% و40% من إجمالي إنتاج الوطن العربي من الغذاء

وطالب بزيادة التعاون بين القطاعين العام و الخاص بالدول العربية وإقامة تحالفات مشتركة لتحقيق الرفاهية للمواطنين.
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