دراسة صادمة: غبار صحاري الدول العربية يدمر جليد الهيمالايا

توصلت دراسة الى أن الغبار والسخام المنتقلين من صحارى الشرق الأوسط يستقران على الغطاء الثلجي لسلسلة جبال الهيمالايا ويؤثران على كثافة الرياح الموسمية الصيفية في الهند، وذلك وفق ما قال موقع "فري بريس جورنال".



وقال الموقع، إنه وباستخدام نموذج جوي قوي تم تطويره من قبل وكالة ناسا؛ وجد باحثون من جامعة ماريلاند في الولايات المتحدة أن كميات كبيرة من الهباء الجوي الغامق - وهي جسيمات محمولة بالهواء مثل الغبار والسخام الذي يمتص أشعة الشمس - تستقر على سطح ثلج الهضبة التبتية في الربيع قبل بدء الرياح الموسمية، وهذا الهباء الجوي المظلم يسبب استيعاب الثلج للمزيد من أشعة الشمس، وبالتالي يعمل على ذوبان الجليد بسرعة أكبر.



ومنذ أكثر من قرن، لاحظ عالم الأرصاد البريطاني هنري بلانفورد وجود علاقة بين الغطاء الثلجي في الهيمالايا في فصل الربيع، والرياح الموسمية الهندية الشديدة.