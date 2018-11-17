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حوادث

حبس عاطل لحيازته 6 كيلو حشيش بالزاوية الحمراء

السبت 17/نوفمبر/2018 - 02:01 ص
حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية
عمرو خليفة
قررت نيابة الزاوية الحمراء الجزئية، حبس عاطل، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كيلو جرام من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائه بدائرة لقسم.

وكانت قد تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم المخدرات المتهم م"صطفي.م" 27 سنة عاطل، حـــــال تواجده بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبحوزته " 6.140 كيلو جرام من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي 1015 جنيها، 2 هاتف محمول".

بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض علي النيابة العام التى أصدرت قرارها السابق.
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