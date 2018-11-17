حبس عاطل لحيازته 6 كيلو حشيش بالزاوية الحمراء

قررت نيابة الزاوية الحمراء الجزئية، حبس عاطل، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كيلو جرام من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائه بدائرة لقسم.





وكانت قد تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم المخدرات المتهم م"صطفي.م" 27 سنة عاطل، حـــــال تواجده بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبحوزته " 6.140 كيلو جرام من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي 1015 جنيها، 2 هاتف محمول".



