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حوادث

حبس عاطل لسرقته مجوهرات وآلاف الدولارات من شقق بمدينة نصر

السبت 17/نوفمبر/2018 - 04:00 ص
حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية
رامى المهدي
قررت نيابة مدينة نصر أول، حبس عاطل، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإرتكاب عدد 4 حوادث سرقة بأسلوب "التسلق وكسر شباك الحمام" وسرقته " 5 خواتم ذهب، 2 غويشة ذهب، انسيال ذهب، 2 سلسلة ذهب، 2720 جنيها، 18 دولارا أمريكيا"

وكان نجح رجال مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، من ضبط المتهم " سعد.ج"، السابق اتهامه في القضية رقم 6051 لسنة 2017 مدينة نصر أول " سرقة "، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 6120 لسنة 2014 شرم الشيخ "سرقة"، والمقضي فيها بالحبس سنة بجلسة 8/11/2014 وبحوزته " 5 خواتم ذهب، 2 غويشة ذهب، انسيال ذهب، 2 سلسلة ذهب، 2720 جنيها، 18 دولارا أمريكيا".

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بأنها من متحصلات وقائع سرقة، وأقر بإرتكاب عدد 4 حوادث سرقة بأسلوب "التسلق وكسر شباك الحمام" على النحو التالي:" سرقة عدد 4 خواتم وسلسة و2 غويشة ذهب، مبلغ مالي 1000 جنيه، 18 دولارا أمريكيا من داخل مسكن "دلمار عصام عبد السلام"، وسرقة جاكت، ومبلغ مالي 600 جنيه من داخل مسكن "هبه فوزي محمد عثمان"، وسرقة خاتم ذهب من داخل مسكن "أسامة جمعة عبد العزيز"، وشروع فى سرقة من داخل مسكن "رضوي محمد عبد الخالق عبد الخالق". 

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وأضافوا بأنهم كانوا في سبيلهم للإبلاغ، تحرر عن ذلك المحاضر المنوه عنها قرين كل منهم، وتولت النيابة العامة التحقيق التى اصدرت قرارها السابق.
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