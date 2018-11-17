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حوادث

اليوم.. نظر محاكمة قاتل طفليه بالدقهلية

السبت 17/نوفمبر/2018 - 04:40 ص
صدى البلد
همت الحسيني - محمد العيسوي
تنظر محكمة جنايات المنصورة بالدقهلية، اليوم، السبت، جلسة محاكمة محمود نظمي، المتهم بقتل طفليه.

وكان ممثل النيابة العامة قد طالب بتوقيع أقصى العقوبة على محمود نظمى المتهم بقتل ابنيه محمد وريان، وهى الإعدام شنقا؛ ليعلم هو وغيره غيره أن العدل ليس ببعيد عن مرتكبى الجرائم، مؤكدا أن النيابة العامة تأكدت من ارتكابه للجريمة.

وأضاف أن المتهم محمود نظمى تمسك باعترافاته 3 مرات فى أماكن مختلفة، وأمام المحكمة، بقتل طفليه، تفصيليا؛ بما يتناسب مع شهادة الشهود، وتقرير الطب الشرعى، موضحًا أن أدلة ارتكاب الجريمة بالتفصيل التى تؤيد ارتكاب المتهم للجريمة عن وعى وشعور وإرادة.
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