حبس عاطل سرق طالبا بالإكراه في مصر القديمة

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، بإشراف المستشار سمير حسن المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة طالب بالإكراه بدائرة القسم.



وكان رجال مباحث قسم شرطة مصر القديمة، قد ألقوا القبض على المتهم " على. م" 22 سنة، عاطل؛ وذلك بعد تلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا من "الحسين أحمد" 15 سنة طالب، يفيد بأنه عقب خروجه من المدرسة فوجئ بأحد الأشخاص "أدلى بأوصافه التقريبية"، يستولى على سلسلة فضية خاصة به كرها عنه؛ عقب تهديده بسلاح أبيض "مطواة "، وفر هاربا، ولم يتهم أو يشتبه في أحد.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بالمنطقة محل الواقعة، أمكن التوصل إلى إن وراء ارتكابها المتهم المذكور، والسابق اتهامه فى قضيتين أخرهما 6014 لسنة 2017 مصر القديمة " سرقة متنوعة ".



وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهم تم ضبطه وبحوزته السلسلة الفضية المستولى عليها، والسلاح الأبيض "مطواة" المستخدم فى ارتكاب الواقعة.



وبمواجهته بالتحريات، وما أسفر عنه الضبط؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



وباستدعاء المجنى عليه؛ تعرف على المضبوطات واتهمه بسرقته بالإكراه.



وحرر محضرا ملحقا بالمحضر الأصلي، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها المتقدم.