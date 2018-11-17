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حوادث

اليوم.. نظر دعوى بطلان قرار محافظ الشرقية بفسخ التعاقد مع المصرية بلازا

السبت 17/نوفمبر/2018 - 07:01 ص
محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية
اسلام مقلد
تنظر محكمة القضاء الإداري بالزقازيق، اليوم السبت، دعوى بطلان قرار محافظ الشرقية الأسبق بفسخ التعاقد مع الشركة المصرية للتنمية والسياحة "المصرية بلازا".

ويشار إلى أنه فى مطلع أكتوبر الماضى، ذكر بيان للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يفيد باسترداد 10 آلاف متر من المشروع، بدعوى تقاعس الطرف الثانى عن استكمال الإنشاءات المتفق عليها فى العقد المبرم بينهما.

كما سبق وأن قرر محافظ الشرقية الأسبق، فسخ التعاقد مع المستثمر، فى عام 2012؛ بدعوى عدم استكمال المنشآت المتفق عليها فى التعاقد، بحسب البيان الصادر وقتها أنها منحته 50 ألف متر لإنشاء مشروعات سياحية وتجارية متمثلة فى إقامة فندق سياحى فاخر بملحقاته "قاعات اجتماعات ومؤتمرات ومعارض وأفراح، وناد صحي وحمام سباحة مغطى ومجموعة مطاعم ملحقة ومول تجارى متكامل بملحقاته ومكتبة ثقافية شاملة التجهيزات، وجراج متعدد الطوابق" لخدمة المشروع والمنطقة السكنية المحيطة به، ولكنه لم يستكمل جميع المنشآت، وعلل فى عريضته أنه تعرض للتعجيز من المحافظة، إلى جانب معوقات تمثلت في عدم إنهاء إجراءات الرخص والمرافق لسنوات أدت لتعجيزه عن استكماله كافة المنشآت.
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