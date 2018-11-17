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حوادث

حبس خادمة وصديقها لسرقتهما ربع مليون جنيه من شقة مخدومتها بالنزهة

السبت 17/نوفمبر/2018 - 08:01 ص
حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية
عمرو خليفة
قررت نيابة النزهة الجزئية، حبس خادمة وصديقها، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ في اتهامهما بسرقة 260 ألف جنيه من شقة سكنية بدائرة القسم.

وكان رجال مباحث قسم النزهة، قد تمكنوا من ضبط المتهمين " وفاء.م" 31 سنة- خادمة، و " إبراهيم .م"، لاتهامهما بسرقة 260 ألف جنيه من شقة سكنية، وذلك عقب تلقى قسم شرطة النزهة، بلاغا من "نجلاء.ع" 53 سنة، ربة منزل، تفيد فيه باكتشافها سرقة المبلغ المشار إليه، من داخل مسكنها، واتهمت خادمتها المذكورة سلفا.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقها وراء ارتكابها، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها بمأمورية أسفرت عن ضبطها حال تواجدها بشقة مستأجرة وبصحبتها صديقها "إبراهيم .م"، وبحوزتهما" 218 ألف جنيه ( من متحصلات الواقعة )، 2 هاتف محمول"، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفت الأولى بارتكاب الواقعة بأسلوب" المغافلة "، وأقرت بأنها نظرا لمرورها بضائقة مالية وعلمها باحتفاظ المجنى عليها بمبالغ مالية بمسكنها" محل عملها "، خططت لسرقتها بالاتفاق مع المتهم الثاني.

وبمواجهة الأخير بما جاء بأقوال الأولى أيدها، وأقرا بشرائهما الهاتفين المضبوطين بحوزتهما بمبلغ 13 ألف جنيه " من متحصلات الواقعة "، وانفاقهما باقى المبلغ على متطلباتهما الشخصية وتسديد مديونيات عليهما.

وباستدعاء المجني عليها؛ اتهمتهما بالسرقة.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، فأصدرت قرارها المتقدم.
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