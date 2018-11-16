سالي عاطف: مينفعش نروح الجامعة ببنطلون مقطع











أكدت الكاتب الصحفية سالي عاطف رئيس تحرير جريدة الصباح، أنها تؤيد جدا حرية اختيار الملابس للسيدات؛ مشيرة إلى أن لكل مقام مقال ولكل مناسبة ملابسها.وقالت عاطف، خلال لقاء مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج «آخر النهار»، المذاع عبر شاشة «النهار»،:"ماينفعش اروح الجامعة بنطلون مقطع ده لا يليق ... ومينفعش اروح الشغل بالجينز ".وفي رأيها في ملابس المرأة والجدل المثار حول هذا الأمر، أشارت إلى أن المجتمع يكفل الحرية ولابد أن نلتزم بالإطار المجتمعي ونعلم أن المجتمع الذي نعيش فيه شرقي متحضر.