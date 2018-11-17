اليوم.. الحكم على متهم في خلية طنطا الإرهابية

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، النطق بالحكم على متهم، في إعادة محاكمة 7 متهمين بـ"خلية طنطا الإرهابية"؛ لاتهامه- مع آخرين حكم عليهم- بتشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا؛ لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية، في القضية رقم 186 لسنة 2014 جنايات قسم الزيتون.



وكانت المحكمة قضت باحالة اوراق المتهم ابراهيم محمد الى فضيلة المفتى لاخذ الراى الشرعى فى اعدامه وذلك بعد الاطلاع وسماع طلبات النيابة العامه والمرافعة الشفوية وحددت المحكمة الجلسه للنطق بالحكم بعد اخذ رأى فضيلة مفتى الجمهورية .



تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد رئيس المحكمة بعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية وليد رشاد.



وكانت الدائرة 23 إرهاب، بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قد قضت بأحكام ما بين الإعدام والسجن المشدد ضد المتهمين فى 4 سبتمبر 2016.



وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين أنشأوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.