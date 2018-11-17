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حوادث

اليوم.. نظر طعن الحكومة لاستمرار التحفظ على أموال سعودي ماركت

السبت 17/نوفمبر/2018 - 03:31 ص
محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية
محمد زهير
تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، اليوم، السبت، الطعن المقام من الحكومة؛ لإلغاء حكم "بطلان التحفظ على أموال شركة يونايتد جروسرز (سعودى ماركت)".

حمل الطعن، الرقم 36564 لسنة 61 قضائية عليا مختصم شركة يونايتد "سعودى".

وكانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت ببطلان قرار لجنة حصر أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال محال سوبر ماركت "سعودى"، ورفض الطعن المقام من الحكومة لإلغاء حكم أول درجة ببطلان التحفظ على أمواله.

وذكر التقرير، أن قرار التحفظ على أموال تلك الشركة استند إلى ما ورد من قطاع الأمن الوطنى من تحريات، تضمنت انتماء عبد الرحمن سعودى مالك سلسلة محلات "سعودى ماركت " للإخوان.
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