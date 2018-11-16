عضو تشريعية النواب يهاجم فتوى تحريم الاحتفال بالمولد النبوي

انتقد سامي رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الفتاوى السلفية التي تؤكد أن الاحتفال بالمولد النبوي حرام شرعًا، قائلًا: "سنحتفل بالمولد النبوي حتى لو كره الكارهون، وصاحب هذا الرأي خاطئ".
وتابع "رمضان"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الجمعة،: "السلفيين ميعرفوش حاجة عن الدين ويعملون على تضليل العقول"، مؤكدًا أن الجماعة السلفية حاقدة وتكره فرحة الشعب المصري.
وأضاف أن السلفيين لا يعرفون الإسلام، وفكرهم عقيم، وخوارج العصر، مستكملًا: "نحتفل بمولد الرحمة والإنسانية".
وطالب عضو مجلس النواب، الأزهر، بمراجعة الأمور مرة أخرى، وتجديد الخطاب الديني، ونشر التوعية، مؤكدًا أن هذا الفكر هو فكر تكفيري.
وتابع "رمضان"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الجمعة،: "السلفيين ميعرفوش حاجة عن الدين ويعملون على تضليل العقول"، مؤكدًا أن الجماعة السلفية حاقدة وتكره فرحة الشعب المصري.
وأضاف أن السلفيين لا يعرفون الإسلام، وفكرهم عقيم، وخوارج العصر، مستكملًا: "نحتفل بمولد الرحمة والإنسانية".
وطالب عضو مجلس النواب، الأزهر، بمراجعة الأمور مرة أخرى، وتجديد الخطاب الديني، ونشر التوعية، مؤكدًا أن هذا الفكر هو فكر تكفيري.