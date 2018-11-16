عضو تشريعية النواب يهاجم فتوى تحريم الاحتفال بالمولد النبوي

انتقد سامي رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الفتاوى السلفية التي تؤكد أن الاحتفال بالمولد النبوي حرام شرعًا، قائلًا: "سنحتفل بالمولد النبوي حتى لو كره الكارهون، وصاحب هذا الرأي خاطئ".



وتابع "رمضان"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الجمعة،: "السلفيين ميعرفوش حاجة عن الدين ويعملون على تضليل العقول"، مؤكدًا أن الجماعة السلفية حاقدة وتكره فرحة الشعب المصري.



وأضاف أن السلفيين لا يعرفون الإسلام، وفكرهم عقيم، وخوارج العصر، مستكملًا: "نحتفل بمولد الرحمة والإنسانية".



وطالب عضو مجلس النواب، الأزهر، بمراجعة الأمور مرة أخرى، وتجديد الخطاب الديني، ونشر التوعية، مؤكدًا أن هذا الفكر هو فكر تكفيري.

