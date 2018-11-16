ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

نائب: زيادة أسعار شقق الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي 10%

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 11:28 م
أرشيفية
أرشيفية
حمزة شعيب
قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن وضع وزارة الإسكان هامش زيادة في أسعار شقق الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي بنسبة 10% أمر مقبول، نظرًا لزيادة تكلفة البناء والعمالة.

وأضاف "والي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء dmc"، والمذاع على فضائية "dmc"، أن القطاع الخاص قام بزيادة أسعار الوحدات السكنية أكثر من 10 % بكثير.

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه سيكون هناك زيادة فعلية على أسعار شقق الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي بهذه النسبة وليست محتملة.
loading...

ترشيحاتنا

والدة الصيدلي المقتول بالسعودية: المتهم ليس مختلا عقليا وقتل ابني عن عمد

مقتل 3 عناصر خطرة بحوزتهم بنادق آلية وقنابل في بلبيس بالشرقية

طب ربع ساعة يا حاجة .. رب الكون ميزنا بميزة .. أبرز تعليقات أحمد الطيب في مباراة مصر وتونس .. فيديو

النني يحرم محمد صلاح من تسجيل هدف عالمي في شباك تونس

تشابك بالأيدي بين لاعبي مصر وتونس ..تعرف على السبب .. صور

موجز الأخبار.. ثلاثية مصر في تونس.. وعمرو دياب يتجاهل عيد ميلاد أبنائه

خناقة على الهواء بين برلماني وداعية بسبب الاحتفال بالمولد النبوي

بسبب غرق المدينة.. استقالة رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية

مصطفى بكري: مصر أجهضت المخطط الإسرائيلي لتنفيذ مجزرة في غزة

علاء ثابت: بين تدين شكلى وسلوكيات منحرفة.. نعيش حالة من الازدواجية الخطيرة

قسوة أم .. تسترت على عشيقها بعد قتله طفلها بـ بلطة في كفر شكر

صحيفة أمريكية تكشف لـ ترامب الطريقة الوحيدة لإسقاط النظام الإيراني

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنات تتألق بفستان باللون الأخضر .. صور

وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب مصر بالفوز على تونس..صور

تصميمات ستائر عصرية تجمع بين الأناقة والبساطة.. صور

الداخلية: ضبط 3 آلاف نسخة مقلدة لـ كتب دينية وأدبية.. صور

الكرواتي لوفرين يهين منتخب إسبانيا ويسخر من راموس.. صورة

فيديو

شيماء سيف تدخل في نوبة من الضحك بسبب الطفل آدم.. فيديو
لحظة احتفال أجيري بأهداف الفراعنه في مرمي منتخب تونس ..فيديو
شاهد.. النسخة النسائية المصرية من محمد صلاح تلعب فى تشيلسى
توفيق عكاشة يطالب بغلق أفران الخبز في القرى.. فيديو
إيهاب الكومي يطالب أبو ريدة بحسم عدد من الملفات داخل الجبلاية ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟