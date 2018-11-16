نائب: زيادة أسعار شقق الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي 10%

قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن وضع وزارة الإسكان هامش زيادة في أسعار شقق الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي بنسبة 10% أمر مقبول، نظرًا لزيادة تكلفة البناء والعمالة.



وأضاف "والي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء dmc"، والمذاع على فضائية "dmc"، أن القطاع الخاص قام بزيادة أسعار الوحدات السكنية أكثر من 10 % بكثير.



وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه سيكون هناك زيادة فعلية على أسعار شقق الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي بهذه النسبة وليست محتملة.