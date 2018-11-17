ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

داعية: المولد النبوي ليس من احتفالات المسلمين

السبت 17/نوفمبر/2018 - 12:51 ص
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
علق الشيخ سامح عبد الحميد، الداعية السلفي، على تصريح النائب سامي رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الخاص بفتوى السلفيين بـ"تحريم الاحتفال بالمولد النبوي" ووصفه للسلفيين بأنهم "كلاب النار"، قائلًا: "لا يصح أن يقول نائب الشعب مثل هذه الألفاظ".

وأكد "عبد الحميد"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+"، مساء الجمعة، أن الاحتفال بالمولد النبوي مجرد عادة، وأنهم يعتمدون على وجهة شرعية في فتواهم.

وأضاف أن النبي- صلى الله عليه وسلم- والصحابة والتابعين لم يقوموا بعمل مولد في المولد النبوي، مشددًا على أن المولد النبوي ليس من احتفالات المسلمين.
loading...

ترشيحاتنا

توفيق عكاشة يطالب بغلق أفران الخبز في القرى.. فيديو

داعية: المولد النبوي ليس من احتفالات المسلمين

شقيقة الصيدلي المقتول بالسعودية تكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

تونس تضرب مصر بهدف مفاجئ.. فيديو وصور

محمد صلاح يصنع الفارق دائما.. المحمدي الوارد الجديد يثبت أقدامه.. مروان محسن خارج نطاق الخدمة

المسابقات تحدد موعدا جديدا للقاء الأهلى وبتروجيت المؤجل

طب ربع ساعة يا حاجة .. رب الكون ميزنا بميزة .. أبرز تعليقات أحمد الطيب في مباراة مصر وتونس .. فيديو

دراسة صادمة: غبار صحاري الدول العربية يدمر جليد الهيمالايا

محمد صلاح يحتفل بفوز منتخب مصر بهذه الطريقة

عيسى الكوري.. مثال لنجاح منتدى شباب العالم في إيصال صوت فلسطين للعالم.. فيديو

صحيفة أمريكية تكشف لـ ترامب الطريقة الوحيدة لإسقاط النظام الإيراني

مقتل 3 عناصر خطرة بحوزتهم بنادق آلية وقنابل في بلبيس بالشرقية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنات تتألق بفستان باللون الأخضر .. صور

وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب مصر بالفوز على تونس..صور

تصميمات ستائر عصرية تجمع بين الأناقة والبساطة.. صور

الداخلية: ضبط 3 آلاف نسخة مقلدة لـ كتب دينية وأدبية.. صور

الكرواتي لوفرين يهين منتخب إسبانيا ويسخر من راموس.. صورة

فيديو

أبو الحسن: لا ولاية للرياضة على استاد الإسماعيلي والدعم لا يعني الملكية.. فيديو
أحمد ناجي: منافسة شرسة بين حراس المنتخب.. فيديو
شيماء سيف تدخل في نوبة من الضحك بسبب الطفل آدم.. فيديو
لحظة احتفال أجيري بأهداف الفراعنه في مرمي منتخب تونس ..فيديو
شاهد.. النسخة النسائية المصرية من محمد صلاح تلعب فى تشيلسى

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟