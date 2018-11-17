داعية: المولد النبوي ليس من احتفالات المسلمين

علق الشيخ سامح عبد الحميد، الداعية السلفي، على تصريح النائب سامي رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الخاص بفتوى السلفيين بـ"تحريم الاحتفال بالمولد النبوي" ووصفه للسلفيين بأنهم "كلاب النار"، قائلًا: "لا يصح أن يقول نائب الشعب مثل هذه الألفاظ".



وأكد "عبد الحميد"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+"، مساء الجمعة، أن الاحتفال بالمولد النبوي مجرد عادة، وأنهم يعتمدون على وجهة شرعية في فتواهم.



وأضاف أن النبي- صلى الله عليه وسلم- والصحابة والتابعين لم يقوموا بعمل مولد في المولد النبوي، مشددًا على أن المولد النبوي ليس من احتفالات المسلمين.