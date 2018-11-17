عضو مجلس النقابة: زيادة متوقعة لأسعار الادوية الفترة القادمة

قالت منى المهدى، عضو مجلس نقابة الصيادلة أن قرار 645 الذي أصدرته وزارة الصحة، يسمح يضخ كمية كبيرة من الأدوية في السوق، مضيفة أن الشركات ستزيد طلبها على المادة الخام.



وأشارت المهدي، أن ارتفاع سعر المادة الخام يسبب زيادة في أسعار الادوية لان كثير من الشركات تقبل على إنتاج العديد من أصناف الأدوية.



وأكدت المهدي، في تصريحات لـ"صدي البلد" أن الشركات يجب ان تنتج الأدوية التي يحتاجها الجمهور والأدوية التي يتم استيرادها من الخارج، مضيفة ان هناك ادوية يوجد بها نقص شديد لانتاجها بكميات قليله جدا.



وأوضحت عضو مجلس النقابة، أن القرار يزيد من الأدوية منتهية الصلاحية، ويشتت اقتصاد الصيدليات ويفتح الطريق امام سلاسل الصيدليات، مضيفة أنه يجب تطبيق الاسم العلمي علي الدواء لان القرار ليس في صالح المريض ولا الصيدلي.



وطالبت المهدي، بإنشاء هيئة عليا للدواء لتكون هناك رقابة شديدة على حركة الدواء في الإنتاج.