ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

عضو مجلس النقابة: زيادة متوقعة لأسعار الادوية الفترة القادمة

السبت 17/نوفمبر/2018 - 03:46 ص
صدى البلد
محمد غالي
قالت منى المهدى، عضو مجلس نقابة الصيادلة أن قرار 645 الذي أصدرته وزارة الصحة، يسمح يضخ كمية كبيرة من الأدوية في السوق، مضيفة أن الشركات ستزيد طلبها على المادة الخام.

وأشارت المهدي، أن ارتفاع سعر المادة الخام يسبب زيادة في أسعار الادوية لان كثير من الشركات تقبل على إنتاج العديد من أصناف الأدوية.

وأكدت المهدي، في تصريحات لـ"صدي البلد" أن الشركات يجب ان تنتج الأدوية التي يحتاجها الجمهور والأدوية التي يتم استيرادها من الخارج، مضيفة ان هناك ادوية يوجد بها نقص شديد لانتاجها بكميات قليله جدا.

وأوضحت عضو مجلس النقابة، أن القرار يزيد من الأدوية منتهية الصلاحية، ويشتت اقتصاد الصيدليات ويفتح الطريق امام سلاسل الصيدليات، مضيفة أنه يجب تطبيق الاسم العلمي علي الدواء لان القرار ليس في صالح المريض ولا الصيدلي.

وطالبت المهدي، بإنشاء هيئة عليا للدواء لتكون هناك رقابة شديدة على حركة الدواء في الإنتاج.
loading...

ترشيحاتنا

بوراك أوزجفيت يهادى زوجته فيلا بـ 18 مليون ليرة

الصيادلة: وفد من شركة النهدي لتقديم العزاء في شهيد الغدر بالسعودية

شباب فلسطين بمنتدى الشباب: عرفنا العالم بعدم وجود دولة اسمها إسرائيل

الحوثي يخرقون هدنة وقف إطلاق النار مع التحالف

جثمان الشهيد ساطع النعمان يصل القاهرة خلال ساعات

والدة الصيدلي المقتول بالسعودية: المتهم ليس مختلا عقليا وقتل ابني عن عمد

تناول هذه العشبة لعلاج الكثير من الأمراض أبرزها الصداع

حكاية سيارة جيب فضحت إرهاب الإخوان منذ 70 سنة

جريمة بشعة.. أم تقتل أطفالها بـ إيطاليا وتنتحر

بسبب غرق المدينة.. استقالة رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية

ترامب يتوعد مراسل CNN مجددا: سأطردك إذا أسأت الأدب

المنتخب السعودي للسلة رجال يتوج بلقب البطولة العربية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنات تتألق بفستان باللون الأخضر .. صور

وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب مصر بالفوز على تونس..صور

تصميمات ستائر عصرية تجمع بين الأناقة والبساطة.. صور

الداخلية: ضبط 3 آلاف نسخة مقلدة لـ كتب دينية وأدبية.. صور

الكرواتي لوفرين يهين منتخب إسبانيا ويسخر من راموس.. صورة

فيديو

زكريا ناصف: مشاركة الشناوي أمام تونس قرار جرئ من أجيري ..فيديو
حسين الشحات عن انضمامه للنادي الأهلي: كل شيء وارد.. فيديو
أحمد سليمان: الجبلاية أخطأت في إلغاء مباراة الإمارات الودية..فيديو
أبو الحسن: لا ولاية للرياضة على استاد الإسماعيلي والدعم لا يعني الملكية.. فيديو
أحمد ناجي: منافسة شرسة بين حراس المنتخب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟