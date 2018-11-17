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برلمان

فايز بركات: 3 سنوات وتنتهي أزمة نقص الفصول

السبت 17/نوفمبر/2018 - 02:43 ص
النائب فايز بركات
النائب فايز بركات
عبد الرحمن سرحان
قال النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، إننا في حاجة إلى بناء 52 ألف فصل، من المقرر أن يدخل القطاع الخاص في بناء 22 ألف منهم، بينما تقوم وزارة التربية والتعليم ببناء الـ 30 ألف فصل المتبقية.

وأوضح "بركات" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مشروع الـ 52 ألف فصل سينتهي على مدار 3 سنوات، مما يسهم في القضاء على أزمة الكثافة الطلابية بالفصول.

وأكد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بالبرلمان، على ضرورة وجود أفكار خارج الصندوق لتكون مورد لوزارة التربية والتعليم، تقوم من خلاله بدعم المنظومة التعليمية، مثل الوقف الخيري الذي أعلنت عنه وزارة التعليم.

وأشار النائب إلى أنه لابد من دخول القطاع الخاص بشكل مكثف للمنظومة التعليمية، على أن تكون الرسوم المحصلة من الطلاب هامشية، للخروج من الأزمة التي تعاني منها التعليم في الوقت الحالي.

كانت وزارة التربية والتعليم، قد أعلنت عن نيتها عقد شراكة مع القطاع الخاصة للمساهمة في بناء المنشآت التعليمية.
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