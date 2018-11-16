شاهد.. أحمد زاهر يفاجئ تامر حسني في حفل القاهرة الجديدة

حرص أحمد زاهر على حضور حفل صديقه تامر حسني، في أحد فنادق القاهرة الجديدة، وصعد «زاهر» إلى مسرح الحفل والتقى بجمهور تامر ووجه كلمة لهم.



شهد الحفل تجهيزات ضخمة، إذ قام تامر فوزي بتصميم أضخم مسرح تم إنشاؤه بالمكان، ومزود بالعديد من البوابات لدخول وخروج تامر حسني وضيوف الحفل، بالإضافة إلى وضع تراسات إضاءة وليزر على غرار سهرات اللايف العالمية لوليد الحريري.



وبدأ تامر حسني الحفل بباقة متنوعة من أجمل أغانيه، بعد تقديم "ميدلي" قصير للجمهور، تبعه أغاني ألبومه الجديد "عيش بشوقك" الذي تصدر الأكثر مبيعا والأكثر مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.