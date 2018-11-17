المتحدة لحقوق الإنسان تجتمع بفرعها في المحلة لعمل دورات للشباب

تجتمع المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، بفرعها بالمحلة، وهيئة المكتب، لتضع خطة لمدة ستة أشهر، للنزول إلى الشارع لتوعية المجتمع والتثقيف وعمل دورات للشباب للتطوع بالمجتمع المدني.



وأكد المستشار محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة، أن فرع المحلة به طاقات عظيمة شبابية لم تستغل والمنظمة حريصة على أن تدعم خطة الدولة التي تعمل عليها برنامج التنمية 2030.



وأضاف المهندس خالد أبوسعيد، الأمين العام للفرع، أن من أولية المنظمة هي مساعدات الإنسانية وتخفيف الأعباء عن المواطن.



وقالت أمينة المرأة، الدكتورة أشجان أبوالخير: "نعمل من أجل الحفاظ على حقوق المرأة وتوعية الفتيات والحفاظ على تماسك الأسرة".