أحمد أبودومة: ارتفاع أسعار الدواء لزيادة تكلفة إنتاج المثيل عن 65%

قال أحمد ابو دومة، رئيس لجنة الاعلام بنقابة الصيادلة، أن قرار الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، رقم ٦٤٥ لسنة ٢٠١٨ الخاص بفتح صندوق مثائل الأدوية دون حصرها على 12 اسمًا تجاريًا لكل صنف دواء غير مناسب في الفترة الحالية، مضيفا أنه توجد قرارات تحتاج إلى قرارات تكميلية وتوضيحية.



وأكد أبو دومة، في تصريحات لـ"صدي البلد" ان جزء من القرار جاء فيه أن المثيل ينتج بسعر لا يقل عن 65% من أسعار الأدوية الموجودة، مضيفا ان الفترة الحالية سنواجه موجة غلاء في أسعار الدواء لارتفاع تكلفة الإنتاج للادويه.



وأوضح رئيس لجنة الاعلام ، ان الصيدلي لن يملك القدرة الاقتصادية للشراء من كل مادة فعالة أكثر من 3 او 4 مثيل من أصل 12 مثيل، مضيفا أن أكثر من 12 للمثيل الواحد يهدر أموال الصيدلي ويزيد الأدوية منتهية الصلاحية.