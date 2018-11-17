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ثقافة

وزير الثقافة التونسي: الثقافة حق للجميع ونمتلك مقومات الديمقراطية

السبت 17/نوفمبر/2018 - 12:44 ص
وزير الثقافة التونسي:
وزير الثقافة التونسي: الثقافة حق للجميع
أ ش أ
قال وزير الشؤون الثقافية التونسي محمد زين العابدين، إن تونس تدعم حق الثقافة للجميع خاصة بعد ثورة 14 يناير 2011، مضيفا "نحن ننطلق إلى الأمام من أجل تونس ديمقراطية وحرة رغم مرحلة الانتقال الصعبة".

وأوضح زين العابدين - خلال افتتاح منتدى الأورومتوسطي للشراكة الثقافية، اليوم الجمعة، بمدينة الثقافة تحت شعار "معا نذهب بعيدا" بحضور سفير الاتحاد الأوروبي بتونس باتريس برجاميني - أن تونس تمتلك كل المقومات لتكون ديمقراطية، مشيرا إلى دور المجتمع المدني وحرية المرأة و مكاسبها والتنوع الثقافي والتراثي للبلاد في دعم حرية الإبداع والتعبير.

وبدوره، أكد سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، ضرورة التركيز على القيم الثقافية التي تجمع المنطقة الأورومتوسطية، مشددا على أهمية دور الثقافة في تعزيز العلاقات بين دول حوض البحر المتوسط.

وأشار بنجاميني إلى أن اختيار تونس لاستضافة هذا المنتدى يعكس دعم الاتحاد الأوروبي للديمقراطية الناشئة والفريدة من نوعها في المنطقة.

ويناقش المشاركون في المنتدى العديد من القضايا المتعلقة بالتعاون بين دول البحر المتوسط في مجالات البحث والابتكار والتربية والإعلام، وأهمية الثقافة في التقريب بين الشعوب وعلى دورها في الحد من التصادم بين الأمم.
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