معاق يخطف الأضواء في حفل تامر حسني بالقاهرة الجديدة.. صور

حرص شاب معاق على حضور حفل تامر حسني الذي أقيم الليلة في أحد فنادق القاهرة الجديدة، إذ حضر الشاب على كرسي متحرك وجلس وسط جمهور الحفل يتابع نجمه المفضل.



ويبدو أن المواقف الإنسانية المتتالية لـ تامر حسني ساهمت بشكل كبير في زيادة حرص جمهوره على متابعة حفلاته وتحدي أي إعاقة قد تواجههم، من خلال حرصه دائمًا على مؤازرة ذوي الإحياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة.



شهد الحفل تجهيزات ضخمة، وصمم تامر فوزي، أضخم مسرح تم إنشاؤه بالمكان، ومزود بالعديد من البوابات لدخول وخروج تامر حسني وضيوف الحفل، بالإضافة إلى وضع تراسات إضاءة وليزر على غرار سهرات اللايف العالمية لوليد الحريري.



وبدأ تامر حسني الحفل بباقة متنوعة من أجمل أغانيه، بعد تقديم "ميدلي" قصير للجمهور، تبعه أغاني ألبومه الجديد "عيش بشوقك" الذي تصدر الأكثر مبيعا والأكثر مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.