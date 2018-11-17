مصدر أمني: السرقة وراء مقتل زوجين داخل شقتهما بالدقهلية

أكد "مصدر أمنى" بالدقهلية أن الهدف وراء قتل زوج وزوجته داخل شقتهما هو السرقة حيث ان القتيلين ليس لديهما أطفال وميسوري الحال وكان لديهما قطعة ارض تم بيعها بقيمة مالية نصف مليون جنيه منذ عدة أيام وأن عددا من اقاربهما يعرف ببيع الارض إضافة إلى جيران لهما مما يؤكد أن الدافع هو السرقة خاصة مع اختفاء المبلغ وعدم وجوده.



وكان اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ بمصرع عادل المهدى 51 عاما عاما وزوجته فاتن المرسى 46 عاما داخل شقتهما بقرية ميت طريف التابعة لمركز دكرنس.



انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وتبين إصابة الزوجة بطلقة في الرأس والعين أدت لوفاتها كما أصيب زوجها بنزيف بالمخ إثر التعدي عليه بآلة حادة وتحرر محضرا بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق .