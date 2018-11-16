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رياضة

ابراهيم الجمال هداف ثلاثيات البطولة العربية للسلة

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 11:51 م
صدى البلد
نور عادل
فاز إبراهيم الجمال لاعب النادى الأهلى ومنتخب السلة بلقب افضل مصوب رميات ثلاثية للبطولة العربية لمنتخبات كرة السلة التى أقيمت باستاد القاهرة.

كما حصل عبدالله حامدين لاعب منتخب الجزائر على جائزة هداف البطولة، وفيما يخص جائزة أفضل لاعب احلى عليها المجنس الأمريكى ديفون لاعب منتخب البحرين .

وسلم ابراهيم الجمال الجائزة وعلاء زهران عضو مجلس إدارة اتحاد السلة و مدير البطولة.
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