نائبة: نفتقد لإعلام مضاد يواجه الفكر المتطرف

قالت النائبة غادة صقر، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار، بمجلس النواب، إن مواجهة التطرف والفكر الإرهابي يبدأ من خلال الرسالة الموجهة على أرض الواقع، والتي تكون مؤثرة بشكل أفضل من أي وسيلة أخرى، مشيدة بالمشروع الذي أطلقته وزارة الأوقاف لمحاربة الفكر المتطرف.



وأشارت "صقر" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى الرسالة الغير مباشرة والمتكررة، أبلغ أثرًا من غيرها، فضلًا عن ضرورة أن تكون مختصرة، وهو ما يجب أن يتحلى أن يركز عليه الإعلام في مواجهته للفكر المتطرف.



وأضاف عضو لجنة الإعلام بالبرلمان، أن الإعلام يعاني من أمرين في مواجهة للفكر المتطرف، أولهما افتقاد لقائم جيد بالاتصال، والأمر الثاني عدم وجود مواجهة للإعلام المضاد، وهو ما يجب أن يسعى الإعلام لتعويضه.



كان الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية، قد كشف عن إعداد دار الإفتاء خطة لمشروع تفكيك الأفكار المتطرفة يتضمن أربع مستويات الأول: مشروع المطويات، المستوى الثانى: مشروع الأبحاث العلمية الـمعمقة، المستوى الثالث: نقد كتابات وأدبيات ومرجعيات الجماعات المتطرفة المستوى الرابع: وحدة الرسوم المتحركة.