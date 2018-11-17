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محافظات

محافظ البحر الأحمر يوجه بتكثيف أعمال التطوير والتجميل بشوارع مدينة القصير

السبت 17/نوفمبر/2018 - 12:45 ص
اللواء أحمد عبدالله
اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر
إبراهيم جادالله
استقبل اللواء يوسف الشاهد رئيس مدينة القصير، مساء الجمعة ، اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر ، أثناء عودته من مدينة مرسى علم ، وذلك بمدخل المدينة الجنوبى ، بحضور أحمد أبو خليل عضو مجلس النواب بالدائرة الثانية بالبحر الأحمر.

وأطمئن محافظ البحر الأحمر على مدى نسب التنفيذ للمشروعات القائمة بمدينة القصير ، مشيرا بضرورة المتابعة المستمرة وسرعة الانتهاء من هذه المشروعات ليتم تسليمها فى المواعيد الزمنية المحددة لها .

كما وجه المحافظ بتكثيف أعمال التطوير والتجميل بشوارع المدينة والميادين ، لافتا بأن مدينة القصير تعد من أقدم المدن بالمحافظة ، ويجب الحفاظ على حضارتها وتاريخها .
محافظ البحر الأحمر يوجه بتكثيف أعمال التطوير والتجميل بشوارع مدينة القصير
محافظ البحر الأحمر يوجه بتكثيف أعمال التطوير والتجميل بشوارع مدينة القصير
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