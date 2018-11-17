محافظ البحر الأحمر يوجه بتكثيف أعمال التطوير والتجميل بشوارع مدينة القصير

استقبل اللواء يوسف الشاهد رئيس مدينة القصير، مساء الجمعة ، اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر ، أثناء عودته من مدينة مرسى علم ، وذلك بمدخل المدينة الجنوبى ، بحضور أحمد أبو خليل عضو مجلس النواب بالدائرة الثانية بالبحر الأحمر.



وأطمئن محافظ البحر الأحمر على مدى نسب التنفيذ للمشروعات القائمة بمدينة القصير ، مشيرا بضرورة المتابعة المستمرة وسرعة الانتهاء من هذه المشروعات ليتم تسليمها فى المواعيد الزمنية المحددة لها .



كما وجه المحافظ بتكثيف أعمال التطوير والتجميل بشوارع المدينة والميادين ، لافتا بأن مدينة القصير تعد من أقدم المدن بالمحافظة ، ويجب الحفاظ على حضارتها وتاريخها .