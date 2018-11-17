ويلبر روس يكشف طريقة وقف الحرب التجارية بين أمريكا والصين

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنه متفائل بشأن حل النزاع التجاري الأمريكي مع الصين بعد تلقيه ردا على مطالبة من بكين ، قبل اجتماع موسع مع الرئيس الصيني شي جين بينج في الأرجنتين هذا الشهر، وفق ما نقلت شبكة بلومبيرج.



وصرح ترامب للصحفيين يوم الجمعة بأن الرد الصيني كان مكتملًا إلى حد كبير ولكنه كان يفتقد أربع أو خمس قضايا كبيرة ، مما يشير إلى أنه لا تزال هناك حاجة إلى إجراء مناقشات صعبة بين الجانبين أثناء توجههما إلى الأرجنتين في 30 نوفمبر.



وقال ترامب: "الصين تريد عقد صفقة. لقد أرسلوا قائمة بالأشياء التي هم على استعداد للقيام بها ، وهي قائمة كبيرة وهي غير مقبولة لي حتى الآن. لكن في مرحلة ما أعتقد أننا نبلي بلاءً حسنًا جدًا فيما يتعلق بالصين".



وخفضت الأسهم الأمريكية خسائرها مع تشبث المستثمرين بعلامات على أن البيت الأبيض سيهدئ التوترات التجارية مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.



واستجابت أسواق الأسهم بسرعة لأي عناوين رئيسية متصلة بالتجارة في الأيام الأخيرة حيث يلوح خطر تزايد الرسوم الجمركية على السلع الصينية.



وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستواصل التهديد بفرض تعريفة إضافية على المنتجات الصينية بقيمة 267 مليار دولار إذا لم يصل البلدان إلى اتفاق ، لكنه أضاف "قد لا نضطر إلى القيام بذلك".



وتابع ترامب "نأمل أن نتوصل إلى اتفاق ، وإذا لم نفعل ذلك ، فنحن نبلي بلاءً حسنًا تمامًا كما هو الحال الآن" .



وفرضت الولايات المتحدة حتى الآن تعريفة على 250 مليار دولار من الواردات الصينية و رسوم على شريحة كبيرة من المنتجات تقدر بـ 200 مليار دولار ، ورفع الشرائح الجمركية إلى 25 في المائة من 10 في المئة في 1 يناير القادم.



وقد أثار بعض المحللين والمسؤولين احتمالية أن يوافق الرئيسان الأمريكي والصيني على التهدئة للحرب التجارية بشكل ما في اجتناع مجموعة العشرين.



وقد يستتبع ذلك قيام الصين بإسقاط بعض إجراءاتها الانتقامية ، ووافقت الولايات المتحدة على عدم المضي قدمًا في الزيادة المقررة في يناير في التعريفات الجمركية على أكثر من 6000 فئة من فئات المنتجات.



وقال وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس، لبلومبرج ، إن ترامب والرئيس شي، على أفضل تقدير سيتوصلان إلى صفقة "إطار عمل" في مجموعة العشرين.



وأضاف روس ان ذلك سيعقبه شهور من المحادثات.



وعلى الرغم من التفاؤل العام ، إلا أن تعليقات الرئيس يوم الجمعة أشارت إلى البنود المفقودة في العرض الصيني ، مما يشير إلى أن فجوة كبيرة ما زالت قائمة بين الجانبين.



وقال وليام رينش ، الخبير التجاري في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن ، إنه لم يتبقى وقت كافٍ قبل مجموعة العشرين للتوصل إلى اتفاق شامل في ظل استمرار المناقشات وتعقد القضايا التي لم يتم حلها.



ونتيجة لذلك ، قال وليام رينش إن أفضل سيناريو ممكن لاجتماعات بوينس آيرس هو أن يقوم ترامب وشي بتسليم مهمة المفاوضات التفصيلية إلى كبار المساعدين وأن يضع ترامب حدا زمنيا على أي محادثات.

