دار الإفتاء تثور في وجه الفكر المتطرف.. خطة من 4 محاور لتفكيك التوجهات الإرهابية.. ونواب: ندعمها في مشروعها.. ونحتاج مساندة إعلامية

مصطفى بكري: الفكر الإرهابي يتخذ من الإسلام ذريعة للوصول للحكم

محمد أبو حامد يطالب الأزهر بالتخلص من عناصر الفكر التطرف داخله أمنة نصير: الأمية تسببت في الميل إلى الأفكار المتشددة نائبة: نفتقد لإعلام مضاد يواجه الفكر المتطرف





في إطار دورها في مكافحة الإرهاب، أعلنت دار الإفتاء، على لسان، الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية، عن إعداد دار الإفتاء خطة مشروع تفكيك الأفكار المتطرفة يتضمن أربع مستويات الأول: مشروع المطويات، المستوى الثاني: مشروع الأبحاث العلمية المعمقة، المستوى الثالث: نقد كتابات وأدبيات ومرجعيات الجماعات المتطرفة المستوى الرابع: وحدة الرسوم المتحركة.





الأمر الذي أكد على ضرورته أعضاء البرلمان، مطالبين بأن يكون للمشروع صدى على أرض الواقع.





حيث قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الفكر الإرهابي يتخذ من الإسلام ذريعة للسيطرة على فكر العامة فضلًا عن استهداف كرسي الحكم من خلال هذا الفكر المتطرف.





وأضاف "بكري" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، الأزهر ودار الإفتاء يقع على عاتقيهما دور كبير في مواجهة الفكر المتطرف والتصدي له، لتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى البعض، وتوعيتهم بالمخاطر التي تحدق بالوطن من خلال هذه الجماعات الإرهابية.





وأوضح عضو البرلمان، أننا نمتلك من الآليات ما يجعلنا قادرين على مواجهة هذا الفكر المتطرف، من خلال المساجد والإعلام، يمكن أن نسيطر علي الفكر المتطرف، وننزعه من بلادنا.





كما أشاد النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، بالخطوات التي تتخذها دار الإفتاء لمواجهة الأفكار المتطرفة، لاسيما بعد انتشارها بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، مضيفًا بأن الإفتاء الأزهر يقع عليهما دور كبير في مواجهة الأفكار المتطرفة.





وأشار "أبو حامد" لـ "صدى البلد"، إلى أننا تاخرنا كثيرًا في مواجهة الأفكار التي تبثها الجماعات المتطرفة كثيرًا، لدرجة أن الأزهر نفسه يضم أشخاص من هذه الجماعات.





وشدد عضو البرلمان، على ضرورة أن تقوم دار الإفتاء بمواجهة هذه الأفكار المتطرفة من خلال تصفية الأفراد المنتشرة بينهم أولًا، ثم بعد ذلك التصدي للجماعات الخارجية، من خلال الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى المساجد.





وأضاف أبو حامد، بأنه لا أحد كان يتخيل أن يخرج من رحم الأزهر من يشارك في تظاهرات ضد الدولة، كما حدث عند فض اعتصام رابعة العدوية، الأمر الذي يذهب بنا إلي ضرورة التفتيش الجيد عن الأشخاص حولنا.





من جانبها، قالت النائبة آمنة نصير، إن هناك حالة من الأمية وعدم الاطلاع تسيطر على غالبية الشعب المصري، أدت إلى ميولهم للأفكار المتشددة.





وأضافت "نصير" في تصريحات خاصة، بأن محاربة هذا الفكر المتطرف، تأخر كثيرًا ويحتاج إلى جهود مكثفة لمجابهته، معربة عن أملها في أن تكون هناك انعكاسات إيجابية على أرض الواقع، من خلال إجراءات عملية للقضاء عليه.





وأشارت عضو البرلمان إلى أن تغلغل الفكر المتطرف في المجتمع وتأصله يرجع إلى الجماعات الإرهابية، التي نشرت الفكر التتاري، مضيفةً بأننا تأخرنا كثيرًا في مواجهته.













وأخيرًا، قالت النائبة غادة صقر، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار، بمجلس النواب، إن مواجهة التطرف والفكر الإرهابي يبدأ من خلال الرسالة الموجهة على أرض الواقع، والتي تكون مؤثرة بشكل أفضل من أي وسيلة أخرى، مشيدة بالمشروع الذي أطلقته وزارة الأوقاف لمحاربة الفكر المتطرف.





وأشارت "صقر" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى الرسالة الغير مباشرة والمتكررة، أبلغ أثرًا من غيرها، فضلًا عن ضرورة أن تكون مختصرة، وهو ما يجب أن يتحلى أن يركز عليه الإعلام في مواجهته للفكر المتطرف.



