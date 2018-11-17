في حفل ضخم .. رجل يتزوج من دمية.. فيديو

حقق رجل ياباني حلمه في الزواج من فتاة أحلامه الكارتونية، التي رافقته طوال طفولته، ليكبر ويحقق الحلم إلى حقيقة ويتزوج على أرض الواقع من دميته المحبوبة بتقنية الهولوجرام.



تزوج الشاب الياباني والذي يدعى "اكييكو كوندو" ويبلغ من العمر 35 عامًا، من مغنية كارتون اسمها هاتسون ميكو على هيئة دمية، في احتفال مثير للجدل،بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.



وأنفق"كوندو" حوالي 14 ألف جنيه إسترليني، على حفل الزفاف، الذي أقيم في قاعة طوكيو وتكلف مليوني ين، ورغم كل هذه التكلفة والتحضيرات لم يحضر الحفل أي من أفراد عائلته أو أصدقائه.



ويظهر مقطع فيديو للحفل و"أكييكو" وهو يمسك بالدمية ويلبسها خاتم الزواج وينظر لها بكل الحب، وبعد ذلك قام برفع الطرحة عن وجه الدمية، وقرأ لها خطاب الزفاف.



وأوضح "أكييكو" أن الدمية أو الشخصيات ثلاثية الأبعاد لا يمكن لها الغش أو التقدم في العمر أو الموت، كما هو الحال في النساء الحقيقيات.

