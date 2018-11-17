مناقشات بحثية ولقاءات أدبية بقصور ثقافة أسوان .. صور

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من المناقشات واللقاءات الأدبية داخل بيوت وقصور الثقافة التابعة لفرع ثقافة أسوان .



ففى قصر ثقافة أسوان عقدت مناقشة لمجمل أعمال الشاعر محمد حسن العمدة شارك فيها الدكتور النوبي عبد الراضى ، وأدارها حسنى الاتلاتى وذلك بحضور أهل وأصدقاء الشاعر وأعضاء نادى الأدب حيث يأتى تنفيذ ذلك ضمن نشاط نادى الأدب بالقصر .



كما عقدت محاضرة " القراءة ومكافحة الأفكار الهدامة" ألقاها الكاتب أحمد أبو خنيجر حيث أشار إلى أن القراءة تعمل على محو كل فكرة هدامة لتحل محلها كل فكرة بناءة ليكون الهدف والمشروع القومى بناء شخصية مثقفة ، وأن لها دورًا كبيرًا وضروريًا فى مواجهة الأفكار والمشكلات التى يواجهها الوطن .



هذا وقد تم أيضًا عقد محاضرة "أنواع المقال" ألقاها الكاتب جمال حداد والتى تحدث فيها عن تعريف المقال وعناصره وخصائصه أنواعه "ذاتي وموضوعي ووصفي وإقناعي وقصصي وعلمي"، وأجزاء المقال "المقدمة والعرض والخاتمة"، وذلك ضمن نشاط نادى أدب الطفل بالقصر.



وفى قصر ثقافة حسن فخر الدين بنصر النوبة عقدت محاضرة لمناقشة ديوان "الحداثة الشرعية" في المربعات النميمية للشاعر عبد المنعم فتح الرحمن يوسف حيث شارك بالمناقشة الشاعر عبده الشنهوري والقاص ياسر باشرى ، وفى قصر ثقافة كوم أمبو أقيمت "أمسية شعرية" شارك فيها شعراء نادى الأدب بقصر ثقافة كوم أمبو "محمد عبدالمنعم وعماد النعيمي وأشرف حسن عبدالمعطي ومصطفى نجار وسيد عيسى وحسام حسنى"، وأدار الأمسية الشعراء عباس حمزة ومحمد الطاهر ومحمود برعي.