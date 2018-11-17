ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

مناقشات بحثية ولقاءات أدبية بقصور ثقافة أسوان.. صور

السبت 17/نوفمبر/2018 - 12:42 ص
مناقشات بحثية ولقاءات
مناقشات بحثية ولقاءات أدبية بقصور ثقافة أسوان .. صور
شاذلى عبد الفتاح
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من المناقشات واللقاءات الأدبية داخل بيوت وقصور الثقافة التابعة لفرع ثقافة أسوان .

ففى قصر ثقافة أسوان عقدت مناقشة لمجمل أعمال الشاعر محمد حسن العمدة شارك فيها الدكتور النوبي عبد الراضى ، وأدارها حسنى الاتلاتى وذلك بحضور أهل وأصدقاء الشاعر وأعضاء نادى الأدب حيث يأتى تنفيذ ذلك ضمن نشاط نادى الأدب بالقصر .

كما عقدت محاضرة " القراءة ومكافحة الأفكار الهدامة" ألقاها الكاتب أحمد أبو خنيجر حيث أشار إلى أن القراءة تعمل على محو كل فكرة هدامة لتحل محلها كل فكرة بناءة ليكون الهدف والمشروع القومى بناء شخصية مثقفة ، وأن لها دورًا كبيرًا وضروريًا فى مواجهة الأفكار والمشكلات التى يواجهها الوطن .

هذا وقد تم أيضًا عقد محاضرة "أنواع المقال" ألقاها الكاتب جمال حداد والتى تحدث فيها عن تعريف المقال وعناصره وخصائصه أنواعه "ذاتي وموضوعي ووصفي وإقناعي وقصصي وعلمي"، وأجزاء المقال "المقدمة والعرض والخاتمة"، وذلك ضمن نشاط نادى أدب الطفل بالقصر.

وفى قصر ثقافة حسن فخر الدين بنصر النوبة عقدت محاضرة لمناقشة ديوان "الحداثة الشرعية" في المربعات النميمية للشاعر عبد المنعم فتح الرحمن يوسف حيث شارك بالمناقشة الشاعر عبده الشنهوري والقاص ياسر باشرى ، وفى قصر ثقافة كوم أمبو أقيمت "أمسية شعرية" شارك فيها شعراء نادى الأدب بقصر ثقافة كوم أمبو "محمد عبدالمنعم وعماد النعيمي وأشرف حسن عبدالمعطي ومصطفى نجار وسيد عيسى وحسام حسنى"، وأدار الأمسية الشعراء عباس حمزة ومحمد الطاهر ومحمود برعي.
مناقشات بحثية ولقاءات أدبية بقصور ثقافة أسوان.. صور
مناقشات بحثية ولقاءات أدبية بقصور ثقافة أسوان.. صور
مناقشات بحثية ولقاءات أدبية بقصور ثقافة أسوان.. صور
مناقشات بحثية ولقاءات أدبية بقصور ثقافة أسوان.. صور
مناقشات بحثية ولقاءات أدبية بقصور ثقافة أسوان.. صور
loading...

ترشيحاتنا

شباب فلسطين بمنتدى الشباب: عرفنا العالم بعدم وجود دولة اسمها إسرائيل

بسبب غرق المدينة.. استقالة رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية

مصر تقتنص التعادل من تونس بالشوط الأول بتألق تريزيجيه.. فيديو وصور

والدة الصيدلي المقتول بالسعودية: المتهم ليس مختلا عقليا وقتل ابني عن عمد

خناقة على الهواء بين برلماني وداعية بسبب الاحتفال بالمولد النبوي

شقيقة الصيدلي المقتول بالسعودية تكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

رسالة من الجهاز الفني لمنتخب مصر لوليد سليمان

طب ربع ساعة يا حاجة .. رب الكون ميزنا بميزة .. أبرز تعليقات أحمد الطيب في مباراة مصر وتونس .. فيديو

تونس تضرب مصر بهدف مفاجئ.. فيديو وصور

الأسطى أشرف يكشف سر خاتم طلاسم ورموز صنعه لمسؤول كبير

إصابة قوية لنجم منتخب مصر في الدقائق الأولى أمام تونس...صور

محمود الخطيب يجتمع بـ سيد عبدالحفيظ قبل تعيينه بالأهلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنات تتألق بفستان باللون الأخضر .. صور

وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب مصر بالفوز على تونس..صور

تصميمات ستائر عصرية تجمع بين الأناقة والبساطة.. صور

الداخلية: ضبط 3 آلاف نسخة مقلدة لـ كتب دينية وأدبية.. صور

الكرواتي لوفرين يهين منتخب إسبانيا ويسخر من راموس.. صورة

فيديو

أبو الحسن: لا ولاية للرياضة على استاد الإسماعيلي والدعم لا يعني الملكية.. فيديو
أحمد ناجي: منافسة شرسة بين حراس المنتخب.. فيديو
شيماء سيف تدخل في نوبة من الضحك بسبب الطفل آدم.. فيديو
لحظة احتفال أجيري بأهداف الفراعنه في مرمي منتخب تونس ..فيديو
شاهد.. النسخة النسائية المصرية من محمد صلاح تلعب فى تشيلسى

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟