خطة جديدة للقضاء على أزمة عجز الفصول.. التعليم تعلن عن شراكة مع القطاع الخاص للمساهمة في بناء المنشآت التعليمية.. ونواب: الأزمة تنتهي خلال 3 سنوات.. ونحتاج لبناء 52 ألف فصل

نائب: التعليم في حاجة ملحة لدخول القطاع الخاص بشكل موسع

فايز بركات: 3 سنوات وتنتهي أزمة نقص الفصول

نائبة: نحتاج للقطاع الخاص في التعليم لخدمة الفئة المتوسطة





أثارت أزمة عجز الفصول أزمة كبيرة مع انطلاق العام الدراسي الحالي، حتى أصبح حديث الشارع، ومواقع التواصل الاجتماعي، التي نشرت بدورها صورًا لفصول مكتظة بطريقة غير آدمية، بالطلاب.





وفي هذا الصدد، صرح وزير التعليم،الدكتور طارق شوقي، بأننا في حاجة إلى ميزانية ضخمة لا تحتملها الوزارة لبناء فصول جديدة، مما دفعهم للإعلان عن وجود شراكةو مع القطاع الخاص، للمساهمة في بناء المنشآت التعليمية.





من جانبهم، أكدت لجنة التعليم على ضرورة دخول القطاع الخاص في النظام التعليمي وبناء المدارس، على أن تكون بالشاراكة مع الحكومة، مقابل دفع مصاريف رمزية، لا تصل إلى مستوى المدارس الانترناشونال، ولا إلى الحكومية، مؤكدين على أن الأزمة ستنتهي في غضون ثلاث سنوات.





بداية، أكد النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، على أننا في حاجة ملحة لدخول القطاع الخاص إلى التعليم، لكن ليس على طريقة المدارس الانترناشيونال، وإنما بالشكل الذي يتناسب مع الفئة المتوسطة.





وأضاف "كمال الدين حسين" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بأن هذا سيؤدي إلى المساهمة في القضاء على أزمة الزيادة السكانية، إلى جانب توفير نظام تعليمي أكثر تقدمًا.





وطالب عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، وزارة التعليم بتسهيل الإجراءات أمام القطاع الخاص للحصول على تراخيص إنشاء مدارس خاصة.





من جانبه، قال النائب فايز بركات، إننا في حاجة إلى بناء 52 ألف فصل، من المقرر أن يدخل القطاع الخاص في بناء 22 ألف منهم، بينما تقوم وزارة التربية والتعليم ببناء الـ 30 ألف فصل المتبقية.





وأوضح "بركات" لـ "صدى البلد"، أن مشروع الـ 52 ألف فصل سينتهي على مدار 3 سنوات، مما يسهم في القضاء على أزمة الكثافة الطلابية بالفصول.





وأكد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بالبرلمان، على ضرورة وجود أفكار خارج الصندوق لتكون مورد لوزارة التربية والتعليم، تقوم من خلاله بدعم المنظومة التعليمية، مثل الوقف الخيري الذي أعلنت عنه وزارة التعليم.





وأشار النائب إلى أنه لابد من دخول القطاع الخاص بشكل مكثف للمنظومة التعليمية، على أن تكون الرسوم المحصلة من الطلاب هامشية، للخروج من الأزمة التي تعاني منها التعليم في الوقت الحالي.





كما أشادت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، عن إعلان وزارة التعليم نيتها في عقد شراكة مع القطاع الخاص ، للمساهمة في بناء المنشآت التعليمية، مشيرةً إلى أنها فكرة كانت قد طرحت من قبل خلال ولاية الوزير السابق، هلالي الشربيني، لكن لم تنفذ.





وأضافت "نصر" في تصريحات خاصة، بأن دخول القطاع الخاص في بناء المنشآت التعليمية شئ جيد، خاصة وأن ميزانية الوزارة لا تحتمل تكاليف أبنية جديدة، غير أن هذه الشراكة بين التعليم والقطاع الخاص يجب أن ترتبط بمجموعة من الضوابط.





وأوضحت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بالبرلمان، أنه يجب أن تكون هناك رسوم هامشية، لا ترتقي لرسوم مدارس الانترناشيونال، ولا إلى تنزل إلى مستوى المدارس الحكومية، إضافة إلى ارتباط العقد بمدة زمنية معينة، تستفيد خلالها الشركة الخاص، ثم تنفرد الحكومة بعوائد هذه المدارس.



