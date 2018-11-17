ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

نيمار ينقذ البرازيل من أوروجواي بحضور سواريز وكافاني ..شاهد

السبت 17/نوفمبر/2018 - 01:03 ص
من لقاء اليوم
من لقاء اليوم
حسن العمدة
حقق المنتخب البرازيلي فوزا صعبا على نظيره الأوروجوياني بهدف وحيد، فى المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب "الإمارات" بالعاصمة البريطانية لندن، في مباراة ودية تأتي ضمن استعدادات الفريقين لمنافسات كوبا أميركا 2019 صيف العام المقبل.

وأحرز نيمار هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76 من ركلة جزاء.

وغاب عن صفوف المنتخبين مجموعة من اللاعبين المؤثرين، لا سيما المنتخب البرازيلي الذي افتقد الظهير الأيسر مارسيلو ولاعب الوسط المتأخر كاسيميرو ولاعب الوسط المهاجم فيليبي كوتينيو.

وفي الناحية المقابلة، شارك المنتخب الأوروجوياني بقوته الهجومية الضاربة، المكوّنة من الثنائي لويس سواريز وادينسون كافاني، بيد أنه افتقد ثنائي العمق الدفاعي، دييجو جودين وخوسيه ماريا خيمينيز، للإصابة.
loading...

ترشيحاتنا

ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على تونس في تصفيات أمم إفريقيا

محمد صلاح يقود مصر لفك عقدة 35 عاما أمام تونس

رسميا.. 7 منتخبات تتأهل إلى الأمم الإفريقية 2019 بالكاميرون

شقيقة الصيدلي المقتول بالسعودية تكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

أحمد ناجي: منافسة شرسة بين حراس المنتخب.. فيديو

توفيق عكاشة يطالب بغلق أفران الخبز في القرى.. فيديو

مصر تقتنص التعادل من تونس بالشوط الأول بتألق تريزيجيه.. فيديو وصور

باهر المحمدي يسجل الهدف الثاني في مرمى تونس.. فيديو

إذاعى تونسي يعلق على هدف صلاح القاتل ويؤكد: مصر وتونس أسياد إفريقيا

محمد صلاح يتألق بتسجيل هدف ثالث عالمي في مرمى تونس ..فيديو وصور

نائب: زيادة أسعار شقق الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي 10%

ترامب يتوعد مراسل CNN مجددا: سأطردك إذا أسأت الأدب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنات تتألق بفستان باللون الأخضر .. صور

وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب مصر بالفوز على تونس..صور

تصميمات ستائر عصرية تجمع بين الأناقة والبساطة.. صور

الداخلية: ضبط 3 آلاف نسخة مقلدة لـ كتب دينية وأدبية.. صور

الكرواتي لوفرين يهين منتخب إسبانيا ويسخر من راموس.. صورة

فيديو

أبو الحسن: لا ولاية للرياضة على استاد الإسماعيلي والدعم لا يعني الملكية.. فيديو
أحمد ناجي: منافسة شرسة بين حراس المنتخب.. فيديو
شيماء سيف تدخل في نوبة من الضحك بسبب الطفل آدم.. فيديو
لحظة احتفال أجيري بأهداف الفراعنه في مرمي منتخب تونس ..فيديو
شاهد.. النسخة النسائية المصرية من محمد صلاح تلعب فى تشيلسى

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟