نيمار ينقذ البرازيل من أوروجواي بحضور سواريز وكافاني ..شاهد

حقق المنتخب البرازيلي فوزا صعبا على نظيره الأوروجوياني بهدف وحيد، فى المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب "الإمارات" بالعاصمة البريطانية لندن، في مباراة ودية تأتي ضمن استعدادات الفريقين لمنافسات كوبا أميركا 2019 صيف العام المقبل.



وأحرز نيمار هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76 من ركلة جزاء.



وغاب عن صفوف المنتخبين مجموعة من اللاعبين المؤثرين، لا سيما المنتخب البرازيلي الذي افتقد الظهير الأيسر مارسيلو ولاعب الوسط المتأخر كاسيميرو ولاعب الوسط المهاجم فيليبي كوتينيو.



وفي الناحية المقابلة، شارك المنتخب الأوروجوياني بقوته الهجومية الضاربة، المكوّنة من الثنائي لويس سواريز وادينسون كافاني، بيد أنه افتقد ثنائي العمق الدفاعي، دييجو جودين وخوسيه ماريا خيمينيز، للإصابة.