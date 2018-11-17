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رياضة

زكريا ناصف: مشاركة الشناوي أمام تونس قرار جرئ من أجيري ..فيديو

السبت 17/نوفمبر/2018 - 04:21 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أشاد الكابتن زكريا ناصف، بقرار المكسيكي خافيير أجيري، بقراره مشاركة محمد الشناوي في مباراة المنتخب أمام تونس والتي انتهت بالفوز بنتيجة 3-2 وأقيمت على ملعب الجيش ببرج العرب ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وأضاف زكريا، أن الشناوى يمر بضغوط كبيرة أثرت جدا على أدائه، وكان لابد من إشراكه في المباراة وأنه أنقذ هدف كان من الممكن أن يغير نتيجة المباراة رغم أنه تم تسجيل هدفين في مرماه.

وتابع الكابتن زكريا ناصف، أن المكسيكي خافيير أجيري اتخذ عدة قرارات جريئة سواء في التشكيل والذي بدأ في حراسة المرمى: محمد الشناوي.. وفي خط الدفاع: أحمد المحمدي، أحمد حجازي، باهر المحمدي، أيمن أشرف.. وفي خط الوسط: محمد النني، وطارق حامد، محمد صلاح، عمرو وردة، محمود تريزيجيه ..وفي الهجوم: مروان محسن.
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