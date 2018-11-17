الحلقة الأخيرة لـ الأب الروحى تدخل قائمة الأعلى مشاهدة

دخلت الحلقة 60 والأخيرة من المسلسل الشهير "الأب الروحي" - الموسم الثاني - قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة في مصر.
واقتربت الحلقة 60 من العمل في جزئه الثاني من تحقيق ما يزيد عن 800 ألف مشاهدة منذ طرحها، واحتلت المركز الـ 9 في قائمة من 50 مركزًا.
مسلسل الأب الروحي من بطولة سوسن بدر وأحمد عبد العزيز وعايدة رياض وميدو عادل ومريهان حسين وراندا البحيري وحنان شوقي وإنتاج شركة فنون مصر.
واقتربت الحلقة 60 من العمل في جزئه الثاني من تحقيق ما يزيد عن 800 ألف مشاهدة منذ طرحها، واحتلت المركز الـ 9 في قائمة من 50 مركزًا.
مسلسل الأب الروحي من بطولة سوسن بدر وأحمد عبد العزيز وعايدة رياض وميدو عادل ومريهان حسين وراندا البحيري وحنان شوقي وإنتاج شركة فنون مصر.