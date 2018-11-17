الحلقة الأخيرة لـ الأب الروحى تدخل قائمة الأعلى مشاهدة

دخلت الحلقة 60 والأخيرة من المسلسل الشهير "الأب الروحي" - الموسم الثاني - قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة في مصر.



واقتربت الحلقة 60 من العمل في جزئه الثاني من تحقيق ما يزيد عن 800 ألف مشاهدة منذ طرحها، واحتلت المركز الـ 9 في قائمة من 50 مركزًا.



مسلسل الأب الروحي من بطولة سوسن بدر وأحمد عبد العزيز وعايدة رياض وميدو عادل ومريهان حسين وراندا البحيري وحنان شوقي وإنتاج شركة فنون مصر.