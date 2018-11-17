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فن

الحلقة الأخيرة لـ الأب الروحى تدخل قائمة الأعلى مشاهدة

السبت 17/نوفمبر/2018 - 01:03 ص
صدى البلد
أحمد البهى
دخلت الحلقة 60 والأخيرة من المسلسل الشهير "الأب الروحي" - الموسم الثاني - قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة في مصر.

واقتربت الحلقة 60 من العمل في جزئه الثاني من تحقيق ما يزيد عن 800 ألف مشاهدة منذ طرحها، واحتلت المركز الـ 9 في قائمة من 50 مركزًا.

مسلسل الأب الروحي من بطولة سوسن بدر وأحمد عبد العزيز وعايدة رياض وميدو عادل ومريهان حسين وراندا البحيري وحنان شوقي وإنتاج شركة فنون مصر.
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