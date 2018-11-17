إجراء اختبارات للطلبة المتقدمين للدبلومات المهنية بالعريش..اليوم

قال الدكتور هاني عبد الله مدير مركز التعليم المدمج بجامعة العريش أنه سيتم إجراء اختبارات القبول بالبرنامج المهني التربوي بنظام التعليم المدمج لطلبة كلية العلوم البيئية الزراعية اليوم السبت بمسرح الجامعة الرئيسي.



واضاف انه سيتم تحديد مواعيد تالية لباقي الطلاب وفي الكليات المحافظة لإجراء اختبارات لهم.



ووافق مجلس جامعة العريش، برئاسة الدكتور حبش النادي، على بدء الدراسة بمركز التعليم المدمج بالشراكة مع جامعة المنيا خلال العام الجامعي 2018 / 2019، مع إدخال تخصصات جديدة في برامج الدراسة للحصول على عدد من المؤهلات التخصصية.



ويحق للدارسين الحصول على الدبلوم المهني في التربية الخاصة، والتدخل المبكر لمرحلة الطفولة المبكرة لإعداد معلمين ومعلمات متخصصين في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، والحصول على درجة بكالوريوس رياض الأطفال المهني بنظام التعليم الإلكتروني المدمج، وليسانس الدراسات العربية المهني بنظام التعليم الإلكتروني المدمج.



كما تم التعاون بين مركز التعليم المدمج بالجامعة مع جامعة عين شمس لقبول دفعة جديدة للالتحاق بالعام الجامعي 2018 / 2019 م للحصول على درجة البكالوريوس في التجارة المهني بنظام التعليم الإلكتروني المدمج، وبكالوريوس الزراعة المهني بنظام التعليم الإلكتروني المدمج والدبلوم المهني (سنتين) بنظام التعليم الإلكتروني المدمج في كلية الآداب مجال التذوق الأدبي في اللغة العربية.