ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

إجراء اختبارات للطلبة المتقدمين للدبلومات المهنية بالعريش..اليوم

السبت 17/نوفمبر/2018 - 06:23 ص
إجراء اختبارات للطلبة
إجراء اختبارات للطلبة المتقدمين للدبلومات المهنية بالعريش
احمد صالح
قال الدكتور هاني عبد الله مدير مركز التعليم المدمج بجامعة العريش أنه سيتم إجراء اختبارات القبول بالبرنامج المهني التربوي بنظام التعليم المدمج لطلبة كلية العلوم البيئية الزراعية اليوم السبت بمسرح الجامعة الرئيسي.

واضاف انه سيتم تحديد مواعيد تالية لباقي الطلاب وفي الكليات المحافظة لإجراء اختبارات لهم.

ووافق مجلس جامعة العريش، برئاسة الدكتور حبش النادي، على بدء الدراسة بمركز التعليم المدمج بالشراكة مع جامعة المنيا خلال العام الجامعي 2018 / 2019، مع إدخال تخصصات جديدة في برامج الدراسة للحصول على عدد من المؤهلات التخصصية.

ويحق للدارسين الحصول على الدبلوم المهني في التربية الخاصة، والتدخل المبكر لمرحلة الطفولة المبكرة لإعداد معلمين ومعلمات متخصصين في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، والحصول على درجة بكالوريوس رياض الأطفال المهني بنظام التعليم الإلكتروني المدمج، وليسانس الدراسات العربية المهني بنظام التعليم الإلكتروني المدمج.

كما تم التعاون بين مركز التعليم المدمج بالجامعة مع جامعة عين شمس لقبول دفعة جديدة للالتحاق بالعام الجامعي 2018 / 2019 م للحصول على درجة البكالوريوس في التجارة المهني بنظام التعليم الإلكتروني المدمج، وبكالوريوس الزراعة المهني بنظام التعليم الإلكتروني المدمج والدبلوم المهني (سنتين) بنظام التعليم الإلكتروني المدمج في كلية الآداب مجال التذوق الأدبي في اللغة العربية.
loading...

ترشيحاتنا

دراسة صادمة: غبار صحاري الدول العربية يدمر جليد الهيمالايا

مهاجم يوفنتوس: كريستيانو رونالدو عبارة عن ثروة

مصري يقتل طفليه المصابين بالتوحد في أمريكا من أجل المال

استعدادات مكثفة بمطار القاهرة لاستقبال جثمان الشهيد ساطع النعماني..صور

بيجاما مبتكرة تخلصك من الأرق وتساعدك على النوم الهادئ

كأنه امبارح يتخطى حاجز الربع مليون مشاهدة في أحدث حلقاته

أسرع 3 وصفات لعلاج جفاف البشرة فى الشتاء

اليوم.. نظر محاكمة قاتل طفليه بالدقهلية

في ذكرى وفاته... 4 زوجات بحياة عبد المنعم إبراهيم

مغردون بعد فوز منتخب مصر :"رايحين لفين ده الملك

النني يهدي قميصه لمشجع من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد مباراة تونس ..فيديو

وفاء صادق: مبهورة بـ محمد الشرنوبي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جثمان الشهيد ساطع النعماني يصل مطار القاهرة.. صور

جنات تتألق بفستان باللون الأخضر .. صور

وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب مصر بالفوز على تونس..صور

تصميمات ستائر عصرية تجمع بين الأناقة والبساطة.. صور

الداخلية: ضبط 3 آلاف نسخة مقلدة لـ كتب دينية وأدبية.. صور

فيديو

زكريا ناصف: مشاركة الشناوي أمام تونس قرار جرئ من أجيري ..فيديو
حسين الشحات عن انضمامه للنادي الأهلي: كل شيء وارد.. فيديو
أحمد سليمان: الجبلاية أخطأت في إلغاء مباراة الإمارات الودية..فيديو
أبو الحسن: لا ولاية للرياضة على استاد الإسماعيلي والدعم لا يعني الملكية.. فيديو
أحمد ناجي: منافسة شرسة بين حراس المنتخب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟