إيسكو على أعتاب الرحيل من ريال مدريد

ربما يكون هذا الموسم، الفرصة الأخيرة للنجم الإسباني إيسكو مع ريال مدريد، بعدما بدأت إدارة الفريق الملكي التفكير في التخلص من اللاعب.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد ترى أن إيسكو يقدم مستويات متذبذبة منذ التعاقد معه من مالاجا في 2013.



وأوضحت الصحيفة، أنَّ تراجع مستوى إيسكو، ربما يدفع فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، للموافقة على رحيل اللاعب في نهاية الموسم.



واستشهدت الصحيفة بإحصائيات اللاعب مع المدربين الذين قادوا ريال مدريد خلال فترة تواجده بالنادي الملكي، مشيرة إلى أن أفضل فتراته كانت مع زين الدين زيدان، المدرب السابق.



ونوهت بأن المدرب الحالي للفريق، سانتياجو سولاري، لا يعتمد عليه منذ توليه المنصب، حيث خاض 51 دقيقة فقط في 4 مباريات مع المدرب الجديد.



وأكدت الصحيفة أن عدم إكمال اللاعب لغالبية مباريات ريال مدريد يتسبب في ضيق لدى إدارة النادي، حيث تم استبداله في 116 مباراة من أصل 178 مباراة خاضها بنسبة تتخطى حاجز الـ65%.



وأوضحت أن إيسكو لم يُكمل أي مباراة منذ مواجهة الكلاسيكو الأخيرة، إذ أثبتت الإحصائيات أنه كان من أسوأ لاعبي الفريق الملكي في تلك الليلة، حيث خسر أكبر عدد من الكرات بواقع 19 مرة.



وأشارت الصحيفة إلى أن وزن اللاعب الزائد في الفترة الأخيرة يعد أحد أسباب رغبة الإدارة في بيعه، خاصة في ظل حاجة بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، للتعاقد معه.