شوشة: تطوير ميناء العريش اهم محاور التنمية في سيناء

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال أن تطوير الميناء يعد من أهم محاور التنمية بالمحافظة، وستكون هناك تعويضات مناسبة للأهالي وتم حصر المباني القريبة من منطقة الميناء العريش البحري ، والتي صدر بشأنها قرار جمهوري بتوجيه وتبعيته لقناة السويس.



وقال انه تم البدء في عملية الحصر للمبانى والأراضي منذ شهر تقريبا وتقديم الحلول والمقترحات والبدائل.



وأكد المحافظ، أنه يجب عدم الاستهانة بقرار توسعة ميناء العريش لأنه سيعود بالنفع على أهالي سيناء عامة، مطالبا بأن يكون هناك نظرة ثاقبة ورؤية بعيدة وغير محدودة عن الإيجابيات التي ستحققها فكرة توسعة الميناء، لأن شمال سيناء محدودة.



وأضاف المحافظ، أنه لا يوجد جدول زمني لتنفيذ خطة ومشروع تطوير الميناء، مؤكدا أن الفريق موافي سيزور المنطقة خلال الفترة القادمة ويرى كل شيء على الطبيعة، وسيتم تحديد لقاء مع أهالي منطقة الميناء لوضع الحلول المناسبة والملائمة



وقال المحافظ إنه تم عقد لقاء مع الأهالي وتم توضيح فكرة توسعة الميناء والمقترحات بشأن التعويضات وكل شيء حتى الآن على طاولة المفاوضات لم يتم البدء الفعلي في التنفيذ.