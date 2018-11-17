نجم بوروسيا دورتموند يمدح قائد الفريق

امتدح محمود داوود، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، زميله ماركو رويس،الجمعة، مشيرًا إلى دوره في تطوير زملائه.



وقال داوود، خلال مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس": "نمتلك لاعبين لديهم جودة عالية في دورتموند، وكل لاعب يحاول المشاركة، عبر إظهار قدراته في التدريبات".



وأضاف: "إذا كنت تخوض مباراة كل 3 أيام، فأنت مضطر للمداورة، كما يفعل المدرب (لوسيان فافر)".



وسبق للاعب، البالغ عمره 22 عامًا، العمل تحت قيادة فافر في بوروسيا مونشنجلادباخ، لكنه قال: "بالنسبة لي، هذه ليست ميزة.. إنه يعرفني جيدًا ويعلم نقاط قوتي، وإذا لم أظهرها، فسيعلم أنني لا أقدم 100% مما لدي".



وفي ختام تصريحاته، أثنى داوود على رويس، قائلًا: "إنه أمر لا يصدق أن نمتلك قائدًا مثله، فهو يعمل بطريقة مختلفة عن الآخرين، ما يدفع باقي اللاعبين للأمام".



يذكر أن دورتموند يحتل صدارة البوندسليجا، برصيد 27 نقطة، بعد مرور 11 جولة، دون تعرضه لأي خسارة.