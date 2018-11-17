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رياضة

ريال مدريد يفاجئ مارسيلو بهدية تذكارية.. صورة

السبت 17/نوفمبر/2018 - 07:06 ص
صدى البلد
حسن العمدة
احتفل نادي ريال مدريد بمرور 12 عاما على تواجد النجم البرازيلي مارسيلو في الفريق الملكي، حيث تلقى اللاعب هدية تذكارية من الرئيس فلورنتينو بيريز.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن مارسيلو حصل على قميص تذكاري من رئيس نادي ريال مدريد مكتوب عليه "12 عاما".

مارسيلو جاء لريال مدريد من فلومنينسي في فترة الانتقالات الشتوية لعام 2006، حيث خاض 462 مباراة رفقة الفريق الملكي، سجل فيهم 36 هدفا، وحقق 19 لقبا.

ويعاني حاليا مارسيلو من إصابة غيبته عن الملاعب منذ مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة التي انتهت لصالح الفريق الكتالوني بنتيجة 5/1.

جدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية تحدثت عن إمكانية رحيل مارسيلو بنهاية الموسم الجاري إلى يوفنتوس الإيطالي لمرافقة صديقه البرتغالي كريستيانو رونالدو في قلعة السيدة العجوز.
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