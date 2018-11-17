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فن

خالد جلال: اختيارى لتقديم عرض مسرحى في منتدى الشباب وسام على صدري

السبت 17/نوفمبر/2018 - 03:00 ص
صدى البلد
أحمد البهى
أكد المخرج خالد جلال ان اختياره لإخراج عمل مسرحي خلال فعاليات منتدى شباب العالم ، الذى أقيم فى مدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمثابة وسام على صدره .

وأضاف "جلال " فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " : أنه يرى أن سبب اختياره لتلك المهمة يعود إلى السنوات التي عمل فيها مع جيل الشباب، فى تقديم الموهوبين منهم إلى المشاهدين .

وتابع قائلاُ : لقد أصبحت مدركًا طريقة التعامل المثلى معهم، وهو ما جعلني أستطيع أن أقدم عرض يضم جنسيات مختلفة فى 15 يوم فقط, فهذا الأمر يكاد ان يكون مستحيل ان حدوثه .
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