خالد جلال: اختيارى لتقديم عرض مسرحى في منتدى الشباب وسام على صدري

أكد المخرج خالد جلال ان اختياره لإخراج عمل مسرحي خلال فعاليات منتدى شباب العالم ، الذى أقيم فى مدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمثابة وسام على صدره .



وأضاف "جلال " فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " : أنه يرى أن سبب اختياره لتلك المهمة يعود إلى السنوات التي عمل فيها مع جيل الشباب، فى تقديم الموهوبين منهم إلى المشاهدين .



وتابع قائلاُ : لقد أصبحت مدركًا طريقة التعامل المثلى معهم، وهو ما جعلني أستطيع أن أقدم عرض يضم جنسيات مختلفة فى 15 يوم فقط, فهذا الأمر يكاد ان يكون مستحيل ان حدوثه .