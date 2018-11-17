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رياضة

حسين الشحات عن انضمامه للنادي الأهلي: كل شيء وارد.. فيديو

السبت 17/نوفمبر/2018 - 03:25 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال حسين الشحات نجم منتخب مصر ونادي العين الإماراتي، إنه سعيد جدا بالفوز على منتخب تونس بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وأضاف الشحات، خلال مداخلة هاتفية مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش»، على قناة صدى البلد، أن المنتخب استطاع أن يكسب تونس بعد فترة سنوات طويلة، وأيضا بعد خسارة الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي، قائلا « أهم شيء المكسب والجمهور فرحان مبسوط، وحققنا الفوز على تونس».

وأشار حسين الشحات نجم منتخب مصر ونادي العين الإماراتي، إلى إجادته اللعب في أكثر من مركز وهو ما يعود إلى إيهاب جلال المدير الفني السابق الذي تولى تدريبه في نادي مصر المقاصة كاشفا أنه يفضل مركز لاعب الوسط الأيمن.

وتابع حسين الشحات، أن وجود أي لاعب داخل صفوف النادي الأهلي شرف لأي لاعب فالنادي الأهلي جماهيره كبيرة، قائلا «كل شيء وارد» في حال انتقاله في فترة الانتقالات الشتوية.
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