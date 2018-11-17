أحمد سليمان: الجبلاية أخطأت في إلغاء مباراة الإمارات الودية..فيديو

قال أحمد سليمان، المرشح السابق لرئاسة نادي الزمالك، إن الاتحاد المصري لكرة القدم أخطأ في إلغاء المباراة الودية أمام المنتخب الإماراتي بهذه الطريقة.



وأضاف سليمان، خلال لقائه مع مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش»، على قناة صدى البلد، أن المنتخب الإماراتي حزين بعد إلغاء المباراة الودية ونجحوا في إقامة مباراة ودية أمام اليمن.



وأشار المرشح السابق لرئاسة نادي الزمالك، إلى الاتحاد الإماراتي عندما أصدر بيان بعد إلغاء المباراة «شيء مسيء».