تلاميذنا بخير..طالبة القليوبية تنجح فى اختراع نظاما للغياب الإلكتروني داخل المدارس .. تسنيم ماهر: الجهاز يمكن استخدامه في مراقبة البضائع في المخازن وإنقاذ المرضي في حالات الغيبوبة

الطالبة تسنيم ابتكرت منظومة جديدة للغياب الإلكتروني باستخدام تطبيق حديث

المنظومة تربط ولي الأمر بالمدرسة والإدارة والوزارة

يعتمد على برمجة كارت لكل طالب يشبه المستخدم في فتح الأسانسير

يمكن استخدامه أيضا لمرضى الحالات المزمنة مثل السكر والضغط





مدارسنا فى القري والنجوع تزخر بالعشرات من المواهب الطلابية وأصحاب القدرات الخاصة التي تحتاج فقط إلي الاهتمام والعين الخبيرة التي تكتشفها وتعمل على تنمية موهبتها وهوما يؤكد دائما ان تلاميذنا و مدارسنا وتعليمنا بخير.. ومن هذا المنطلق أعدت إدارة الموهوبين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية برنامجا لاكتشاف ورعاية الموهوبين.





وتعد تسنيم ماهر حسنين، الطالبة بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة كفر شكر الأعدادية بنات، إحدى هذه المواهب التي تم اكتشافها وكرمها وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية طه عجلان.





تسنيم سبقت زملاء جيلها فى المدرس ونجحت في ابتكار منظومة جديدة للغياب الإلكتروني باستخدام تطبيق حديث لتسجيل حضور وانصراف الطلاب وربط ولي الأمر بالمدرسة والإدارة ووزارة التربية والتعليم باستخدام كمبيوتر أو جهاز تليفون محمول من خلال استغلال الدوائر الإلكترونية.





وقالت تسنيم إنه يتم برمجة كارت لكل طالب يشبه الكارت المستخدم في فتح الأسانسير وتشغيله للمشتركين فقط فبمجرد مرور الطالب من أمام الجهاز بالفصل أو المدرسة يظهر صورة الطالب واسمه وبياناته ويتم تسجيل الدخول "الحضور" وعند المرور مرة أخرى يتم تسجيل الانصراف ومن خلال التطبيق الإلكتروني يظهر التسجيل على هاتف ولي الأمر ويتم التسجيل إلكترونيا في الإدارة التعليمية والوزارة.





وأضافت تسنيم أن الجهاز الجديد يمكن استخدامه أيضا لمرضى الحالات المزمنة مثل السكر والضغط؛ حيث يمكن استخدام الكارت على تطبيق آخر لإنقاذ المرضي في حالات الغيبوبة.





وأشارت تسنيم إلى أن الكارت المصمم تكلفته على الطالب 5 جنيهات فقط ويمكن استخدام الفكرة أيضا في مراقبة البضائع في المخازن.





من جانبه أكد حسنين زغاري والد تسنيم مدير المطبعة السرية بإدارة بنها التعليمية أنه لفت انتباهه اهتمام ابنته بالعلوم والابتكارات الالكترونية في سن مبكرة حيث تبني اختراعاتها من خلال مساعدتها على توفير المواد والأجهزة اللازمة لمشروعات الابتكارات الخاصة بها.





كان طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية كرم 5 من الموهوبين والمخترعين من أبناء مدارس المحافظة وإدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية بحضور أولياء أمورهم وأشرف محمود مدير إدارة الموهوبين والتعليم الذكي وقدمت له إحدى الموهوبات صورة رسمتها هدية له.





وقال عجلان، إن دعم الموهوبين يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية برعايتهم والدفع بهم باعتبارهم نواة حقيقية للنهوض بالوطن، مضيفا أن المديرية بالتنسيق مع الإدارات وضعت برامج حقيقية لاكتشاف المواهب بمدارس القرى والمدن وتشكيل فرق بحثية لهذا الأمر.



