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ترامب يتوعد مراسل CNN مجددا: سأطردك إذا أسأت الأدب

السبت 17/نوفمبر/2018 - 01:23 ص
ترامب وأكوستا في
ترامب وأكوستا في مشادتهما الشهيرة
أحمد قاسم
شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الجمعة، حملة هجوم شرسة على مراسل شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، جيم أكوستا، الذي دخل في مشادة مع الرئيس منذ أسابيع داخل البيت الأبيض، عشية إعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

وبثت شبكة "فوكس نيوز" مقطتفات من لقاءٍ أجرته مع ترامب وستعرضه على شاشتها كاملًا يوم الأحد المقبل، حيث قال الرئيس الأمريكي: "إذ أساء الأدب معي مجددًا سأطرده من البيت الأبيض مرةً أخرى، أو سأضطر إلى إلغاء أي مؤتمر صحفي يتواجد به".

وأصدر القضاء الأمريكي أمس الجمعة أمرا بإلزام البيت الأبيض بإعادة تصريح أكوستا، وذلك بموجب الدعوى القضائية التي قدمتها الشبكة بعد إلغاء إدارة ترامب تصاريح مراسلها.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت "سي.إن. إن" أنها سترفع دعوى قضائية على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعدد من مساعديه، مطالبة بإعادة إعطاء تصريح الدخول إلى البيت الأبيض لمراسلها جيم أكوستا، الذي وصفه ترامب بـ"الفظ والوقح"، بعد أن كان يوجه له أسئلة خلال مؤتمر صحفي، قبل أن يتم سحب تصريح الدخول منه إلى البيت الأبيض.

وأفادت الشبكة حينها بأن تجاوزًا حدث بحق مراسلها، بالإضافة إلى أنه خرق لحق القناة المكتسب من التعديل الأول والخامس في الدستور الأمريكي.

وقال ترامب لـ"فوكس نيوز": "البيت الأبيض يعكف في الوقت الراهن على إعداد لائحة تنظم وتراقب سلوك المراسلين الصحفيين الذين يحضرون المؤتمرات الصحفية".
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