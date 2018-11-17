تناول هذه العشبة لعلاج الكثير من الأمراض أبرزها الصداع

يعاني الكثير من الأشخاص من آلام الرأس وأمراض كثيرة ،ويجهل البعض تناول عشبة منتشرة فى الأسواق أكد الأطباء على فوائدها الصحية وأن لها تأثير أيجابى فى علاج بعض الأمراض.





"الحرمل " عشبة تعتبر مهملة بين الناس فى حين أنها تعالج الكثير من الأمراض،ويعتبر نبات الحرمل نباتا عشبيا مزهرا ينتشر في آسيا الوسطى وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وانتشر ليصل أمريكا وأستراليا وهو ينتمي إلى الفصيلة أو الحرملية أو الرطريطية (باللاتينية: Zygophyllaceae).





وقالت سلمى محمد الحافظ أخصائى الطب البديل، إن الحرمل أحد الأعشاب المستخدمة في الطب الشعبي منذ القدم لتسكين الآلام والتعقيم وقد انتشر وأن المواد الكيميائية في الحرمل تساعد على تخفيض تقلصات العضلات وتخفيف التورم (الالتهاب).



