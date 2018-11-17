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مرأة

تناول هذه العشبة لعلاج الكثير من الأمراض أبرزها الصداع

السبت 17/نوفمبر/2018 - 02:25 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يعاني الكثير من الأشخاص من آلام الرأس وأمراض كثيرة ،ويجهل البعض تناول عشبة منتشرة فى الأسواق أكد الأطباء على فوائدها الصحية وأن لها تأثير أيجابى فى علاج بعض الأمراض.

"الحرمل " عشبة تعتبر مهملة بين الناس فى حين أنها تعالج الكثير من الأمراض،ويعتبر نبات الحرمل نباتا عشبيا مزهرا ينتشر في آسيا الوسطى وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وانتشر ليصل أمريكا وأستراليا وهو ينتمي إلى الفصيلة أو الحرملية أو الرطريطية (باللاتينية: Zygophyllaceae).

وقالت سلمى محمد الحافظ أخصائى الطب البديل، إن الحرمل أحد الأعشاب المستخدمة في الطب الشعبي منذ القدم لتسكين الآلام والتعقيم وقد انتشر وأن المواد الكيميائية في الحرمل تساعد على تخفيض تقلصات العضلات وتخفيف التورم (الالتهاب).

وأضافت أخصائى الطب البديل أن هناك استخدامات وفعالية للحرمل منها اضطرابات الدورة الشهرية عسر الهضم خفقان القلب العصبية، الحمى ، الإسهال مشاكل في التنفس، التصلب المتعدد ،شلل بين الأطراف، التهاب المفاصل، الالتواء، أوجاع الأذن ،اوجاع الاسنان، الصداع.
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تناول هذه العشبة لعلاج الكثير من الأمراض أبرزها الصداع

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