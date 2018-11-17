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مرأة

القواعد الخمس لمنع نمو الشعر تحت جلد المرأة

السبت 17/نوفمبر/2018 - 08:01 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تتشكى أغلب الفتيات من ظهور شعر كثير تحت الجلد مما يشعرهم بالحرج الشديد ولا يعرفن الطريقة الصحيحة لعلاج هذه المشكلة التى تواجههم .

إليك بعض النصائح التى تساعد على منع نمو الشعر أسفل الجلد أو الحد من هذه المشكلة قدر المستطاع توضحهم خبيرة التجميل "عواطف السيد " وهما كالآتي :

- تقشير البشرة:

استعيني بأي طريقة تلائمك لتقشير بشرة الجسم ومن ثم إزالة خلايا الجلد الميت المتراكمة على سطح الجلد فهذا يسمح للشعر الجديد بالنمو للخارج بصورة طبيعية يمكنك تقشير الجسم بمساعدة مقشر طبيعي أو من خلال التنظيف الجاف للجسم.

- اتبعي الطريقة الصحيحة في نزع الشعر

تأكدي دوما من خلال عملية إزالة الشعر أنك تقومين بنزع الشعرة في عكس إتجاه نموها وإذا كنت تعتادين على استخدام الموس في إزالة الشعر فينصح بتغيير شفرة الحلاقة بانتظام لضمان نظافتها وحدتها تعرفي هنا على عيوب ومميزات إزالة الشعر الزائد بالموس.

- استخدمي منتجات لطيفة على البشرة

احذري من استخدام المستحضرات القاسية على البشرة مثل المنتجات الغنية بالكحول أو غيرها من المواد الكيميائية التى تؤدي إلى جفاف البشرة.

- ازيلي الشعر الزائد بعد الاستحمام

سواء كنت تستخدمين الشمع أو الشفرة أو الملقط في إزالة الشعر الزائد، فيفضل تنفيذ هذه العملية بعد الإستحمام بالماء الدافء. فالحرارة تعمل على تنعيم ملمس البشرة مما يساعد على نزع الشعر من الجذور دون أن يتم قطعها من منتصفها.

- رطبي بشرتك بانتظام

احرصي على ترطيب بشرتك بصفة مستمرة حتى وإن كنت تتمتعين ببشرة بالغة النعومة فالبشرة الرطبة تسمح للشعر الجديد بالنمو للخارج بسهولة مقارنة بالبشرة الجافة.
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